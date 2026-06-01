美伊衝突以來 BBC：至少20處美軍設施受損 42架軍機、無人機遭毀傷

BBC Verify比對衛星影像指出，位於科威特的阿里薩利姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）在伊朗攻擊後出現明顯損害。圖左可見燃料儲存設施遭摧毀，圖右則顯示部分機堡受損。（圖取自BBC Verify）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府先前多次宣稱已幾乎消滅伊朗的軍事力量，但英國廣播公司（BBC）旗下調查團隊的最新分析挑戰了這個說法。調查團隊「BBC Verify」比對衛星影像與影片後指出，自兩國爆發衝突以來，中東地區至少有20處美軍設施受損，更有至少42架美軍軍機與無人機受損或被摧毀。

BBC Verify引述分析指出，自今年2月兩國衝突爆發以來，包括F-15、F-35戰機、24架MQ-9「死神」（Reaper）無人機及A-10攻擊機在內，至少有42架美軍軍機與無人機在衝突中受損或被摧毀。

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五角大廈5月估計，「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）總成本約290億美元，其中大部分可能用於修復或更換受損裝備。美國民主黨人對此則指出，該估計金額可能仍低於實際損失。

受損目標涵蓋防空與雷達系統 分析人士估多達28處

被擊中的美軍與多國共用軍事設施分布於沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯及伊拉克等中東八國，有部分的分析人士評估，實際受損設施數量可能高達28處。BBC Verify引述相關分析指出，伊朗使用成本較低、易於補充的無人機，攻擊美軍高價值防空系統、雷達及航空器等目標，凸顯雙方在成本上的不對稱消耗。

美國要求商業衛星影像公司「Planet」限制伊朗及中東大部分地區的新影像發布，「Planet」表示此舉是為避免影像被敵對勢力用於鎖定盟軍及北約夥伴國人員與平民。

儘管美方表示自戰事爆發以來已打擊超過1萬3000個目標，但伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）則宣稱中東地區已不再是美軍基地安全地帶。對此，美國國防部官員則以「作戰安全」為由，拒絕回應BBC Verify的調查結果。

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