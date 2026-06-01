烏軍無人機逼近莫斯科！俄軍出動巨型直升機 吊掛防空系統上大樓

俄軍出動Mi-26重型運輸直升機，將「鎧甲-SMD-E」防空系統吊掛至莫斯科市區建築物屋頂。（擷取自影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭長程無人機持續深入俄羅斯本土，迫使莫斯科進一步強化首都防空網。軍聞網站《Defence Blog》報導，近日流出的影片顯示，俄軍出動全球最大的量產直升機Mi-26，將一套「鎧甲-SMD-E」（Pantsir-SMD-E）防空系統吊掛至莫斯科一棟大樓屋頂。這一幕凸顯烏軍無人機威脅已深刻改變俄國首都的防衛部署。

影片顯示，Mi-26重型運輸直升機以外掛方式吊運鎧甲-SMD-E系統，並將其安裝至莫斯科市區建築物屋頂。報導指出，雖然影片拍攝地點與時間尚未獲獨立證實，但相關畫面與近年俄軍在莫斯科屋頂部署防空系統的趨勢一致。自2023年烏軍無人機開始多次襲擊莫斯科後，俄方已陸續在首都多處建築頂部設置防空陣地。

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新型鎧甲系統可同時追蹤40個目標

此次現身的鎧甲-SMD-E是鎧甲系列最新型號，由俄國國營軍工體系研製。根據《Defence Blog》報導，該系統可攜帶多達48枚短程攔截飛彈，能同時追蹤40個目標，攔截範圍約500公尺至20公里，主要任務是防禦無人機、巡弋飛彈及低空來襲目標。

公開資訊顯示，俄軍近年持續在莫斯科周邊增設防空據點，並將部分鎧甲系統直接部署於政府機關與商業大樓屋頂。多家媒體與開源情報分析指出，目前已知至少有4套鎧甲系統部署在莫斯科建築物屋頂，形成保護克里姆林宮與市中心的重要近程防空層。分析認為，隨著烏軍長程無人機持續深入俄國腹地，莫斯科未來可能進一步擴大這類屋頂防空部署。

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