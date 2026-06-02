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展現捍衛台灣的實力 6艘海巡艦開放參觀一次看
海巡署於6月7日特別安排6艘中、大型海巡艦，停靠在5縣市的港口碼頭，讓民眾登艦感受海巡署捍衛台灣的實力。（海巡署提供）
〔記者洪定宏／高雄報導〕每年6月8日是國家海洋日，但適逢禮拜一，因此活動提前在6月7日星期天舉行，最受矚目的是海巡艦開放參觀，海巡署於6月7日特別安排6艘中、大型海巡艦，停靠在5縣市的港口碼頭，讓民眾登艦體驗海巡署捍衛台灣的實力。
國家海洋日的主場在高雄。（海巡署提供）
海巡署表示，今年國家海洋日的主場在高雄港16號及17號碼頭，上午11點半到下午4點半，安排4千噸雲林艦開放參觀，另有特色市集、海洋遊行、紙風車劇團、美人魚表演等活動。
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澎湖縣馬公商港1號碼頭安排1千噸連江艦參觀，另有船模展示、偵蒐犬表演、無人機展示、人才招募。新北市台北港海巡基地安排4千噸新竹艦與3千噸宜蘭艦，另有小小海巡體驗、船模展示、CPR體驗、貼拍機、偵蒐犬表演、無人機展示、海巡裝備介紹。
台中市台中港旅客服務中心19號碼頭安排4千噸台北艦，另有小小海巡體驗、船模展示、偵蒐犬表演、無人機展示、海巡裝備介紹。花蓮縣花蓮港14號碼頭安排1千噸花蓮艦，另有撇纜體驗、船模展示、海巡裝備介紹、偵蒐犬表演、巡防艇參觀。
海巡署提醒，澎湖縣、新北市、台中市、花蓮縣的登艦參觀及活動時間均為上午9點到中午12點。