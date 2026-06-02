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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

日防衛省更新遼寧艦航跡動向 執行艦載機起降訓練170架次

2026/06/02 08:17

日本防衛省統合幕僚監部1日發布最新監控情資指出，「遼寧號」自5月26日至28日共執行170次艦載機起降訓練。（路透）日本防衛省統合幕僚監部1日發布最新監控情資指出，「遼寧號」自5月26日至28日共執行170次艦載機起降訓練。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍海軍「遼寧號」航空母艦編隊近日赴西太平洋進行「遠海長航」、實彈射擊等訓練，日本防衛省及海上自衛隊緊盯「遼寧號」編隊動態。日本防衛省統合幕僚監部1日發布最新監控情資指出，「遼寧號」自5月26日至28日共執行170次艦載機起降訓練，防衛省統合幕僚監部也公開「遼寧號」自25日起的航跡圖。

防衛省統合幕僚監部公開「遼寧號」自25日起的航跡圖。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部）防衛省統合幕僚監部公開「遼寧號」自25日起的航跡圖。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部）

防衛省統合幕僚監部指出，「遼寧號」5月26日出現在沖之鳥島西南方向約1090處海面，伴隨著055型飛彈驅逐艦「無錫號」和054B型飛彈巡防艦「漯河號」。5月27日則是出現在宮古島以南790公里處，「無錫號」和052D型飛彈驅逐艦「開封號」隨行。

隨後「遼寧號」迂迴往西北方向航行，5月28日出現在宮古島西南方590公里處，此時編隊艦艇增多，包括「無錫號」、「開封號」、「漯河號」以及901型綜合補給艦「呼倫湖號」。29日「遼寧號」則是與「無錫號」和「開封號」在菲律賓以東海域向東南方航行。

在「遼寧號」航行期間，海上自衛隊觀察到26日至28日連3天都有進行艦載機與直升機起降訓練，3天分別是80架次、50架次、40架次，共執行170架次艦載機起降訓練。防衛省表示，隸屬於海上自衛隊第5水上戰隊的護衛艦「朝日號」將持續蒐集情報以及警戒監視。

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