「蜘蛛網行動」滿1週年 澤倫斯基讚揚烏軍無人機當今作戰實力

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在「蜘蛛網行動」滿1週年之際，烏克蘭對於俄羅斯的「遠程制裁」能力富有成效。圖為運送無人機的烏克蘭士兵。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭去年對俄羅斯多座空軍基地發動的「蜘蛛網行動」，引起國際震驚，印證無人機在現代戰場的強大應用戰力。烏克蘭總統澤倫斯基1日發表例行談話，表示在「蜘蛛網行動」滿1週年之際，烏克蘭對於俄羅斯的「遠程制裁」能力富有成效，把戰火重新引向俄羅斯的能力與日俱增，今年截至目前為止已攻擊15家俄羅斯煉油廠。

澤倫斯基表示，「蜘蛛網行動」對俄羅斯造成了這場戰爭中最大、最出乎意料的損失，這次行動證明了烏克蘭的非對稱作戰能力、遠程打擊能力以及烏克蘭人民的創造力，這些關鍵因素確實能夠有效地保衛國家。

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澤倫斯基表示，我國部隊現在有能力觸及幾乎遍布整個臨時占領區的俄軍後勤基地，在烏克蘭南部和東部，佔領者幾乎沒有安全的道路可走，「這進一步證明，佔領者在我們土地上不會有平靜的日子」。澤倫斯基強調：「這一點也反映於物資短缺上，尤其是克里米亞（Crimea）和其他仍遭占領地區的燃料短缺情況。」

澤倫斯基指出，在今年1月至5月，烏克蘭戰士襲擊了15家俄羅斯煉油廠，目前俄羅斯已經禁止從其境內出口航空燃料和汽油，並且正在考慮禁止出口柴油，對於一個直到不久前還被外界稱為「加油站」的國家來說，失去石油供給也是一件大事。

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