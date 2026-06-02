天雷炸裂！第四作戰區重砲丶火箭「異地齊發」展現精準摧毀戰力

8門M110A2自走砲火力全開。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍第四作戰區今（2）日於恆春半島實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，打破以往單一陣地模式，首度採取「異地、分區、同時」齊發的實戰化想定，以震撼萬分的砲火交織，展現國軍防衛作戰的堅實防線。

本次演習的最大焦點，莫過於屏東滿豐陣地時隔4年再次啟動。上午8時開始，指標性多管火箭「雷霆2000」帶頭，MK30共81發、MK15則有180發，發射口令一落，數枚火箭彈伴隨震耳欲聾的轟鳴與猛烈尾焰破空而出，瞬間將目標海域炸出密集水柱，強大摧毀力令全場震撼，成功驗證遠距打擊的壓制效能。

請繼續往下閱讀...

8門M110A2自走砲火力全開。（記者蔡宗憲攝）

另一大核心焦點則落在「楓港北陣地」，現場部署建制重型火砲，包括 M110A2 自走砲猛轟 24 發、155 公厘榴彈砲狂飆 54 發。砲班官兵在隆隆砲聲中展現高超協同默契，火砲怒吼與硝煙瀰漫，精準落彈展現強大制海與阻絕火力。

第四作戰區強調，本次結合聯兵 333 旅、43 砲指部等單位及首度納編的南高屏 3 個後備旅，於枋山、楓港北及滿豐全面開火。透過首創的異地齊發演訓，不僅讓官兵熟悉戰場環境，更以實戰化訓練證明國軍捍衛海疆、拒止敵軍的鋼鐵決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法