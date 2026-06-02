新任軍醫局長陳元皓任職布達 鍾樹明上將交付「這四項任務」

國防部副部長鍾樹明上將1日主持新任軍醫局局長陳元皓中將任職布達典禮，期勉軍醫局持續推動四大主軸工作，精進國軍醫療品質與衛勤工作。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部副部長鍾樹明上將1日主持新任軍醫局局長陳元皓中將任職布達典禮，期勉軍醫局在新任局長陳中將領導下，持續推動「強化醫療韌性、提升醫療品質、持恆研發創新及拓展國際交流」等四大主軸工作，精進國軍醫療品質與衛勤工作。

陳元皓為國內神經外科權威，專長於腦瘤、脊椎手術及神經重症照護。過去歷任三軍總醫院院長、軍醫局副局長及衛勤保健處處長等要職，並榮獲臺灣醫療典範獎肯定，具備豐富的臨床、學術與行政管理資歷。

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陳元皓在醫療專業表現上受到國內外的高度肯定，他是神經外科專科醫師，具備國防醫學院醫學科學研究所博士學位，在學術成就上，為教育部部定教授，曾赴美國國家研究院（NIH）藥物濫用局擔任研究員，在軍醫體系行醫與教學逾30年。陳元皓擔任三總院長與軍醫局副局長期間，展現出色的營運管理能力，因整體表現優異，於第78屆醫師節慶祝大會獲頒「臺灣醫療典範獎」。

鍾樹明指出，日前由總統主持國軍桃園總醫院急重症醫療大樓落成啟用典禮，肯定國防部照護國軍及軍眷健康的努力；此外，國防醫學院升格為國防醫學大學，展現軍醫體系在人才培育、醫學教育及軍陣醫學發展上的重要成果。

鍾副部長強調，醫療及衛勤工作是國軍整體後勤的重要一環，從災害防救演練、部隊環境衛生維護，到戰場檢傷分類、傷患救治及野戰衛生勤務運作，都有賴軍醫人員與軍醫單位密切合作；而全體醫護同仁平時在各級醫院及部隊提供官兵醫療照護與健康維護，對提升國軍士氣及保持戰力具有重要貢獻。

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