台南海岸史上首度重砲演練！ 陸軍自走砲、榴彈砲威力砲轟

陸軍兩門M109自走砲在台南南區小美軍海灘雙砲齊轟。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕國軍第四作戰區於今天上午在台南市南區喜樹海灘實施「2026年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，陸軍步兵137旅、203旅及砲訓部等3個部隊首次在台南市海灘，操作M109自走砲2門及105公厘榴彈砲4門分別進行實彈射擊，媒體近距離感受到砲彈射出後的強大震波威力與轟隆巨響，這也是國軍在台南海岸實彈射擊的「史上首砲」！

分別部署在喜樹小美軍海灘與黃金海岸兩據點的M109自走砲與105公厘榴彈砲，分別實施「面積射擊」、「高射界射擊」、「照明彈」及「空炸信管」4項實彈射擊課目。軍方表示，藉以驗證部隊火力支援、射擊程序及指揮管制作業能力，強化部隊整體作戰效能。

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陸軍兩門M109自走砲在台南南區小美軍海灘雙砲齊轟。（記者王俊忠攝）

第四作戰區表示，因應敵情威脅與實戰化訓練需求，今年首度將台南喜樹海灘納入火砲射擊場域，今日清晨6點40分首先登場是小美軍海灘的M109A2及M109A5兩門自走砲實彈射擊，在完成各項整備作業後，指揮官下達射擊口令，官兵迅速完成射擊程序，6發砲彈依序命中海上目標區。

上午8點起在黃金海岸實施4門105公厘榴彈砲射擊，各砲依射擊命令完成瞄準、裝填及擊發砲彈等程序，展現砲兵部隊熾盛火力與訓練成果，迄8點半許完成24發榴彈砲射擊。

第四作戰區說，此次操演結合敵情威脅與防區作戰環境，驗證部隊火力運用及整備作為，藉以拒止、遲滯、擾亂及削弱敵軍戰力，達成防衛作戰目標，展現國軍捍衛家園、守護國土安全的決心與能力。此外，也很感謝台南市政府及南區地方鄉親全力支持與配合，使部隊得以專注投入訓練，確保演練安全順遂，完成台南海岸首度砲擊演練的歷史任務。明（3）日清晨同時間、同地點還有一場相同的火砲實彈射擊演練。

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