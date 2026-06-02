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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

空軍教練機岡山失事2中校殉職 台中市府盧秀燕帶頭默哀

2026/06/02 09:56

空軍飛官殉職，盧秀燕市政會議帶團隊默哀。（記者蘇孟娟攝）空軍飛官殉職，盧秀燕市政會議帶團隊默哀。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕空軍岡山飛訓部一架T-34基礎教練機，機號3414，今天上午執行模擬發動機失效航線訓練任務，於上午8點08分於北端跑道頭墜落，造成兩位飛官殉職，台中市今召開市政會議前，台中市長盧秀燕帶頭默哀，向國軍守護國家的英勇表現致哀致意。

台中市今召開市政會議前，傳出因空軍司令部證實空軍岡山飛訓部一架T-34基礎教練機，今天上午執行模擬發動機失效航線訓練任務，於上午8點08分於北端跑道頭墜落，造成兩位飛行員中校飛行官盧季佑及中校過俊男殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因，盧秀燕對此表達遺憾，並帶與會市府一級主管默哀1分鐘。

盧秀燕說，要向英勇飛官致上最高敬意及最深哀悼，也向家屬表達慰問；她說，國軍守護國家安全，承擔高度風險，致上最深的敬意。

空軍飛官殉職，盧秀燕市政會議帶團隊默哀。（記者蘇孟娟攝）空軍飛官殉職，盧秀燕市政會議帶團隊默哀。（記者蘇孟娟攝）

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