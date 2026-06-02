為何兩位資深中校飛官同乘T-34「初級教練機」？軍事粉專曝可能原因

失事的T-34教練機。（軍事社群IDF經國號提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕空軍一架T-34型教練機今（2）日在岡山空軍基地執行模擬發動機失效航線訓練時墜毀，2名中校飛行員殉職，國人同表哀悼，很多人不解為何兩位資深中校飛官竟同乘T-34「初級教練機」失事殉職？對此，有44萬追蹤者的軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析兩種可能原因。

根據國防部與空軍證實的資訊，不幸殉職的兩位優秀飛官均已成家，且飛行經驗極為豐富。其中，位於後座的飛官為46歲的過俊男中校（空軍官校93年班畢業），在T-34型機上的飛行時數達2172小時；位於前座的飛官則為41歲的盧季佑中校（空軍官校97年班畢業，育有一子一女），該機種飛行時數亦高達2114小時。

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​對於外界可能產生「為何兩名擁有超過2100小時飛行經驗的中校飛官，仍駕駛初級教練機」疑問，軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」推論原因，第一個可能原因是飛行教官的師資維持與相互考核，在空軍的飛行訓練體系中，T-34C是飛行生接觸的第一款軍機，為了帶飛毫無經驗的學員，教官本身必須具備極高且穩定的本職學能。

​兩位中校並非「受訓學員」，而是位居第一線的「資深教官」，依據空軍訓練規範，教官需定期進行師資同乘與相互考核（俗稱「熟飛」或「師資檢定」），以維持自身在該機種的飛行時數，並統一緊急狀況處置的標準作業程序。

第二個可能原因，​「世界特種部隊與軍武資料庫」認為，根據空軍公布的資訊，本次事故機正在執行「模擬發動機失效航線訓練」，此科目要求飛行員在無動力或低動力的極限狀態下，依靠飛機的滑翔性能，精準對正跑道並完成降落。由於該科目危險係數極高，空軍通常不允許在載有初學者的情況下進行極限操作，必須由兩名資深教官同乘，在無學員的狀態下進行實兵演練，確保教官本身的技術處於巔峰，才能在未來帶飛學員時保障雙方安全。

​「世界特種部隊與軍武資料庫」表示，T-34C初教機採雙座設計，最高時速約400公里，航程可達1300公里，在一般訓練情境中，通常由學員乘坐前座、教官在後座進行指導。然而該機型在原始設計上並未配備彈射座椅，一旦發生低空緊急狀況，飛行員的應變時間與逃生空間極度受限。

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