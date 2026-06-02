開T-34是在玩命！殉職飛官盧季佑5年前貼文被翻出 竟一語成讖

圖為這次失事的T-34C初教機。（圖擷自臉書「IDF 經國號」）

〔即時新聞／綜合報導〕空軍機號3414的T-34初教機今（2）日上午訓練時墜毀，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職，盧姓中校5年前一篇談及T-34教練機的臉書貼文被翻出，他寫道「開T-34是在玩命沒錯！」，在網路上引發討論。

盧姓飛官曾在5年前曾稱開T-34是在玩命。（圖擷自盧季佑臉書）

殉職的中校飛官盧季佑，在2021年一篇臉書貼文被翻出，他在臉書上分享一部以T-34戰車為片名的二戰電影《T-34：玩命坦克》，他以半開玩笑式的口吻寫道「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯！」未料竟一語成讖，令人鼻酸。

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41歲的盧季佑中校，是空軍官校97年班畢業，T-34型機飛行時數是2114+05小時，已成家。今日執行模擬發動機失效航線訓練任務，由盧季佑中校坐前座，與坐後座的中校過俊男在這次失事中雙雙殉職。

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