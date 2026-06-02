殉職飛官過俊男原定下月退伍 同學哀悼「多了一個每天要思念的人」

殉職的過俊男中校（右一）個性開朗，同學都習慣稱呼他「小過」。（圖擷自空軍官校臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕空軍岡山基地T-34C初級教練機今（2）日失事造成2名飛官殉職，46歲中校過俊男個性開朗、人緣佳，原定7月退伍，卻在今天發生意外。官校同學在臉書發文悼念說「RIP，好同學，小過，祝你一路好走」、「多了一個每天要思念的人，我相信每個同學都會想你的!」

過俊男是空軍官校93年班畢業，T-34型機飛行時數2172+05小時，已婚；他今天擔任考核官，原定7月退伍，卻在今天發生意外，讓家屬及同學相當不捨難以接受。

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一名過俊男的同學回憶說，過俊男個性開朗、待人真誠，在同學間人緣極佳，大家都習慣稱呼他「小過」。該同學今天在臉書發文說，當一個空軍官校生，感覺這輩子最怕的新聞就只有一種，而新聞一出來，總是希望出現的名字不是自己認識的…..總是在尋找駕駛是誰時有心悸的症狀，雖然自私，但卻是事實，但卻不是每次都能如願。

同學哀傷表示「RIP，好同學，小過，祝你一路好走，去找鼠民聊聊天吧」，也祝福剩下來的同學們都能平安健康，「多了一個每天要思念的人，我相信每個同學都會想你的」

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