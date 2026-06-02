T-34C墜毀2飛官殉職 今年逾10億保修預算仍卡立法院

機號3414的T-34初教機今日在空軍官校岡山基地墜毀。（取自IDF經國號臉書粉絲頁）

〔記者陳昀／台北報導〕空軍官校岡山基地1架T-34C初教機，今執行「模擬發動機失效航線訓練」時失事墜毀，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職，引發各界對空軍教練機後勤維修的再次關注。國防部今年度針對T-34C型機編列逾10億元保修預算，但今年度中央政府總預算案仍卡在立法院，至今尚未審查完竣。

國防部今年度針對T-34C型機編列逾10億元保修預算。（圖擷取自國防部公開預算書）

依照過往慣例，中央政府總預算通常最晚會在前一年度年底完成三讀，以利各部會順利執行當年度業務。然而，今年已過將近一半，立法院的總預算審查仍陷入僵局，至今尚未審查完竣。

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根據國防部公開預算書，T-34C型機零附件購製及保修預算今年度編列逾10億元，攸關飛行動力的「PT6A-25A發動機航材零附件」採購案高達4.5億元；負責機隊維修的「第十一修護補給大隊委託民間經營（開口式契約）」採購案，則編列5億662萬元。

在機身與安全零件部分，「T-34C型機機身開放式供售」外購案，今年度需約3907萬元、「慣性捲盤20項140件」採購案需1095萬元、「起動發電機等4項26件商修案（開口式契約）」外購案需600萬元。此外，「PT6A-25A與65B型發動機O/I/D階層技術文件修訂版」外購案，今年度也編列279萬元。

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