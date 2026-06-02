為追殺俄軍無人機 德國打造時速700公里「空中獵手」

德國無人機公司Quantum Systems展示用於高速飛行測試的競速無人機平台。該公司正挑戰時速700公里飛行紀錄，希望藉此累積未來攔截高速無人機所需的關鍵技術。（圖擷取自Quantum Systems）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍近來開始投入速度更快的噴射無人機，使現有防空攔截手段面臨新挑戰。根據烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，與烏軍合作密切的德國無人機公司Quantum Systems正測試1款時速挑戰700公里的高速無人機，目標並非單純刷新速度紀錄，而是為未來攔截高速無人機的防空載具累積技術基礎。

隨著俄軍部署時速可達400至500公里的噴射無人機，傳統攔截方式面臨更大壓力。Quantum Systems執行長塞貝爾（Florian Seibel）透露，公司正與保時捷（Porsche）旗下技術團隊合作研發專用電池系統，測試平台在水平飛行中已突破時速650公里。雖然700公里目標仍帶有技術驗證與展示性質，但相關測試成果未來可作為高速攔截無人機研發的重要參考。

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儘管高速攔截概念受到關注，如何將客製化測試平台轉化為可大量生產的軍用系統，仍是最大挑戰。《Defence Express》分析指出，攔截無人機必須在高空、強風及惡劣天候環境下穩定運作，若過度依賴昂貴零組件，將失去低成本防空的優勢。除了德國業者外，烏克蘭本土團隊「野黃蜂」（Dyki Shershni）也已研發出時速超過315公里的攔截無人機。

攔截無人機非唯一解方 烏軍同步強化多層防空

根據《Defence Express》報導，Quantum Systems長期與烏克蘭軍方保持合作，因此相關技術發展備受關注。不過報導指出，攔截無人機並非反制自殺無人機的唯一方案，烏軍目前仍持續擴大低成本防空飛彈、電子戰系統及無人機攔截技術部署，希望建立更完整的多層防空網，以因應不斷演變的空中威脅。

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