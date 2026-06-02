T-34C墜毀2飛官殉職 空軍下午3點半召開記者會說明

T-34教練機。（軍事社群IDF經國號提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍岡山基地今（2）日驚傳一架T-34C教練機，在執行模擬「發動機失效」航線訓練任務時失事墜毀，中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職，目前空軍已成立專案小組釐清肇因。空軍司令部今天下午3時30分將緊急召開臨時記者會，向大眾說明。

空軍機號3414的T-34C初級教練機今天上午8時8分許，在岡山基地跑道北投墜毀，前後座過俊男、盧季佑中校皆不幸殉職。軍方規劃此型機將服役至2033年陸續除役，下一代機種並未定案要採國造或外購。

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據了解，「發動機失效」屬高風險訓練，T-34C由於並未配有彈射座椅，發生緊急事故時只能打開座艙門逃生，若飛高不足根本來不及逃生。訓練有素的飛官在狀況發生時，皆會盡力將飛機救回，至少要迫降於機場範圍內以免誤傷民生住宅及設施。

T-34初教機自1985年服役至今已40歲，培育無數世代飛官守護我領空，然迄今已至少發生13起飛安事故，合計造成12位飛官不幸殉職，也凸顯空軍健兒守家衛國的艱辛。

空軍司令部今天發出緊急通知，將於下午3時30分在空軍官校召開緊急記者會，預料將說明飛官資料、事件經過及目前調查進度。

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