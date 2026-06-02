美軍史上最大薩德採購案曝光 857枚攔截彈劍指印太飛彈威脅

美軍「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統執行攔截測試。（圖取自美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正大幅擴充飛彈防禦庫存。根據軍聞網站《Army Recognition》報導，美國陸軍在最新預算規劃中提出採購857枚「終端高空防禦系統」（THAAD，又名「薩德」）攔截彈的需求，這是薩德系統歷來最大規模的攔截彈採購計畫之一，反映華府正加速強化印太地區飛彈防禦能力，以因應日益增加的飛彈威脅。

《Army Recognition》指出，薩德系統是美軍攔截中長程彈道飛彈的重要防禦力量，但由於單價高昂且生產速度有限，過去採購規模相對受到限制。此次美軍一口氣提出857枚攔截彈需求，成為該系統部署以來最受矚目的擴充計畫之一。

請繼續往下閱讀...

報導分析，美軍正重新評估未來高強度衝突下的飛彈消耗速度。近年烏克蘭戰爭與中東衝突都顯示，先進攔截彈的消耗量可能遠超過和平時期估算，因此五角大廈正加速建立更具韌性的飛彈庫存。

中國火箭軍擴張 印太基地面臨更大壓力

報導指出，美軍對印太地區飛彈威脅的憂慮持續升高，其中包括中國人民解放軍火箭軍近年快速擴充的彈道飛彈戰力。

《Army Recognition》點名，中國部署的「東風-21」（DF-21）及「東風-26」（DF-26）等中遠程彈道飛彈，具備打擊美軍基地、港口與指揮設施的能力。隨著解放軍飛彈數量與射程持續提升，美軍正加強區域飛彈防禦部署，以提升關鍵據點的生存能力。

除了薩德攔截彈外，美軍也計畫投入約122億美元，增購2798枚「愛國者三型增程型」（PAC-3 MSE）飛彈。

報導指出，薩德主要負責高空攔截彈道飛彈，而愛國者系統則負責較低空層防禦，兩者共同構成美軍分層飛彈防禦體系。此次兩大主力攔截系統同步擴編，也凸顯美軍正為可能出現的大規模飛彈攻擊強化防禦準備。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）指出，美軍與盟邦近年大量消耗防空飛彈後，高階攔截彈庫存面臨補充壓力。即使主要承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）持續擴建產線，提高產能，重建足以支應高強度衝突的庫存仍非短期可完成。

CSIS評估，部分先進防空飛彈庫存可能要到2029年前後才能回補至較安全水準。報導認為，美軍此次大規模增購薩德與愛國者飛彈，顯示華府已將印太地區飛彈防禦能力列為未來軍事規劃的重要優先事項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法