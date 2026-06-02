空軍T-34初教機墜毀2飛官殉職 王定宇：未逾全壽期籲外界勿過度臆測

民進黨立委王定宇表示，T-34C未逾全壽期，籲外界勿過度臆測。（圖：王定宇國會辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍岡山基地一架編號3414的T-34C教練機，今日上午8時許執行模擬發動機失效科目時，不幸於機場北側跑道頭墜毀，造成機上盧姓與郭姓中校飛官為國殉職。民進黨立委王定宇今（2）日對此表達沉痛哀悼，強調失事戰機尚未超過全壽期，軍方維保皆如期如質運作，呼籲外界勿對肇因過度臆測，應交由專業飛安單位調查，給予空軍健兒最大的尊重。

王定宇今天向媒體表示，該架T-34教練機當時由考核官與受測飛官共同進行模擬發動機失效科目的應處。此訓練通常會採取限制油門，或以低動力、低速度來模擬發動機失效的狀態，但在起飛不久後即發生失事意外。事發後，空軍司令已立刻南下處理，軍方承諾會盡最大力量照顧與安慰痛失親人的家屬。

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對於坊間傳出飛機老舊導致失事的說法，王定宇澄清，所有飛行部隊的戰鬥機與訓練機，皆有嚴格的年限與定期更換件規範。T-34教練機的全壽期約落在1萬6000小時至2萬小時之間，目前該架失事飛機的飛行時數僅略微超過中壽期，並未超過全壽期，因此在時間上並無老舊問題。

王定宇強調，軍方所有的零件保養與更換一定都在時限內，絕無所謂零件過期或料件老舊的情況，所有定期更換件（定更件）維護保養都在時間與品質的要求之上正常運作。

至於導致戰機墜毀的具體原因，不外乎機械、人為或天候等因素。王定宇認為，任何未經證實的臆測，對於不幸為國殉難的飛官而言極不公允。他強調，國家痛失英才、家屬面臨無法彌補的傷痛，各界應靜待飛安調查小組根據證據與事實做出的專業判斷，這才是對不幸殉難的空軍英雄最大的尊重。

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