榮獲國際防衛手槍錦標賽雙料冠軍 陸戰隊士官長洪志中為台灣爭光！

海軍陸戰隊陸戰九九旅洪志中士官長赴美參加IDPA高階錦標賽，一舉斬獲雙料冠軍寶座。（圖：軍聞社丶怪怪貿易股份有限公司提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕目前在海軍陸戰隊陸戰九九旅服役丶擔任化學兵連副排長的洪志中士官長，日前代表我國赴美參加國際防衛手槍協會（IDPA）高階錦標賽，憑藉精湛的戰術射擊技能與沉著的抗壓實力，一舉獲得「2026魯格洛磯山地區錦標賽」與「2026格洛克科羅拉多州錦標賽」雙料冠軍。不僅為國爭光，更將陸戰隊「不怕苦、不怕難、不怕死」的剽悍隊風，展現於國際舞台。

根據軍聞社報導指出，洪志中此次赴美挑戰高強度實彈射擊賽事，分別在「2026 魯格洛磯山地區IDPA錦標賽（Ruger Rocky Mountain Regional IDPA Championship）」與「2026 格洛克科羅拉多州IDPA錦標賽（Glock Colorado State IDPA Championship）」中，發揮訓練成果，雙雙奪下「增強型勤務手槍組（ESP）— 精準射手組（SS）」冠軍寶座，優異表現獲得各國頂尖好手肯定。

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這份國際雙冠榮耀的背後，凝聚了洪志中超越常人的堅強意志。洪志中自幼熱愛生存遊戲、立志投身軍旅，高中畢業後即指定加入精實的海軍陸戰隊。然而，他因患有先天性「地中海貧血」，在入伍初期的新訓與部隊集合時，曾多次因體力不支暈倒。

洪志中近年積極利用公餘假期，自費投入民間進階戰術與IDPA訓練課程，戮力精進戰術射擊、掩蔽與交戰等實務技巧。（圖：軍聞社丶怪怪貿易股份有限公司提供）

軍聞社指出，面對生理限制，洪志中並未向命運低頭，反而激發出陸戰健兒的硬漢本色。自2017年起，他咬牙投入高強度體能訓練，更透過參與「斯巴達障礙路跑賽」等國際極限賽事不斷突破自我，成功克服先天痼疾，淬鍊出鋼鐵般的強健體魄。

洪志中近年積極利用公餘假期，自費投入民間進階戰術與IDPA訓練課程，戮力精進戰術射擊、掩蔽與交戰等實務技巧。他長期利用假期自費征戰國內外各項賽事且屢獲佳績，不僅累積豐富的賽事經驗，更將相關技術與戰術思維深化為個人專業戰技。

洪志中強調，IDPA競賽中模擬的多重情境與極限時間壓力，與部隊戰訓任務講求的高抗壓、時效性及複雜多變的戰場環境不謀而合。赴美參賽所累積的寶貴實戰化經驗與高效思維，均能有效回饋部隊，協助官兵深化戰術技能。

洪志中以實際行動打破身體框架，不僅展現國軍官兵戮力戰訓本務、追求卓越的精神，更透過國際賽事促進交流，用實力在國際舞台上，擦亮中華民國海軍陸戰隊的榮譽招牌。

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