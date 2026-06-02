不讓南韓專美於前！德國爭取212CD潛艦賣給加拿大 拚2036年交4艘

德國政府擬以212CD型潛艦方案，爭取加拿大12艘潛艦的訂單。（圖取自挪威海軍臉書）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕加拿大海軍新一代潛艦採購案競爭趨於白熱化，在南韓派出「島山安昌浩號」潛艦橫跨太平洋，抵達加拿大西岸宣揚性能後，德國國防部長皮斯托瑞斯近日表示，若加拿大政府最終選擇德國蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）提出的212CD型潛艦方案，德國與挪威願意調整自身接艦規畫，讓加拿大能在2036年前取得首批4艘新型潛艦，滿足加拿大海軍迫切換裝需求。

加拿大近年積極推動「加拿大巡邏潛艦計畫」（Canadian Patrol Submarine Project, CPSP），規劃採購最多12艘新型柴電潛艦，取代現役4艘維多利亞級（Victoria-class）潛艦。加國政府去年公布相關構想時表示，新潛艦須具備全年在北極執行任務及長時間遠洋部署能力，還有與北約盟邦共同作戰的需求。外界預估這項採購案總金額超過600億加元（約新台幣1.3兆元），成為加國史上規模最大的海軍建軍計畫之一。

目前德國與南韓被視為加國潛艦採購案最具競爭力的兩組競標團隊。德國主打與挪威共同採購的212CD型潛艦，同時提出軍事合作、產業合作與技術移轉等整體方案。為強化競爭力，蒂森克虜伯海洋系統公司本週再與加拿大航太與模擬訓練大廠CAE簽署合作協議，規劃共同推動潛艦訓練、模擬系統與技術發展，爭取加國政府支持。

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南韓海軍「島山安昌浩號」潛艦抵達加拿大西岸，創下橫跨太平洋創舉，藉此展示爭取加拿大訂單的決心。（取自南韓海軍臉書）

但南韓韓華海洋、韓華航太組成的「韓國隊」也來勢洶洶，綜合外媒報導，韓華去年即向加拿大提出方案，承諾最快可在2035年前交付4艘KSS-III級潛艦，時程較德國方案更早。KSS-III為南韓自主設計建造的3000噸級潛艦，具備長時間潛航能力，並可搭載垂直發射系統發射潛射飛彈。「島山安昌浩號」潛艦日前即耗時2個多月，進行1萬4000公里的跨太平洋航行，直接向加拿大展示遠洋航行能力與潛艦性能，爭取後續合作機會。

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