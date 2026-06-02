欺敵？俄羅斯把卡車塗上斑馬紋 避免被烏克蘭無人機鎖定

俄羅斯軍用卡車被發現車塗上黑白相間、類似斑馬紋的特殊迷彩，可能用於降低遭烏克蘭無人機襲擊的機率。（取自X）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭、俄羅斯雙方無人機攻防愈趨激烈，近期社群媒體流傳多張俄軍的軍用卡車照片，顯示部分烏拉爾（Ural）與卡瑪茲（KAMAZ）軍用卡車塗上黑白相間、類似斑馬紋的特殊迷彩。外國軍聞網站分析，俄軍此舉可能並非為了傳統偽裝，而是意圖干擾烏國無人機搭載的人工智慧影像辨識系統，降低遭鎖定摧毀的機率。

外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，目前已知俄軍的軍用卡車，至少出現兩種不同欺敵塗裝樣式，一種為粗直線構成的斑馬紋圖案，另一種則為較具流線感的渦旋狀圖案。這些圖案覆蓋車體大部分外表面，甚至包括輪圈與輪胎，與俄軍常見的深綠色塗裝形成強烈對比。

報導指出，這種設計概念令人聯想到英國皇家海軍於第一次世界大戰期間使用的「眩目迷彩」（Dazzle Camouflage）。當時英軍透過黑白色塊與幾何圖案艦艇塗裝，使德軍潛艦更難判斷目標距離、方向與速度，藉此提升艦艇生存能力。第二次世界大戰期間，類似迷彩也曾再度出現。

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不同的是，英軍當年的眩目迷彩，主要用來欺騙透過潛望鏡觀察的人眼，如今俄軍卡車則可能是為了干擾機器視覺系統。隨著烏克蘭無人機愈來愈多運用人工智慧技術執行目標辨識、分類與追蹤任務，俄軍希望藉由改變車體外觀輪廓，增加AI系統辨識目標的難度。

不過，報導也指出，這種塗裝能否發揮效果仍有待觀察。由於圖案本身相當醒目，在人眼觀察下反而比傳統塗裝更容易被發現，而且未來人工智慧（AI）系統也可能透過持續訓練，學習辨識這類特殊圖案。此外，紅外線感測器受到塗裝影響的程度，也未必與光學感測器相同。

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