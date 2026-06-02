T-34教練機墜毀2飛官殉職 遺體低調送抵殯儀館 家屬未現身

〔記者許麗娟／高雄報導〕空軍司令部1架T-34初級教練機今（2）日上午8點8分在岡山基地跑道北頭墜落，兩名中校飛官過俊男、盧季佑不幸罹難。遺體約下午2點50分送抵高雄市立殯儀館，躲避媒體秒速送進入殮室，家屬疑受軍方保護皆未現身。

過俊男、盧季佑兩名飛官今早駕駛T-34初級教練機執行模擬發動機失效航線訓練任務，盧坐前座、過在後座，卻突然失事墜落，強烈撞擊導致教練機嚴重毀損、起火，坐在前座的盧季佑中校被拋飛，被發現時在草地上肢體破碎，而坐在後座的過俊男中校卡在殘骸中，兩具遺體皆有燒焦的狀況，軍方小心翼翼將遺體取出後，直到下午1點53分才運離基地，約1小時後才送抵殯儀館。

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殉職飛官同袍低調不語。（記者許麗娟攝）

後座飛官過俊男中校現年46歲，是空軍官校93年班畢業，現已有T34型機2172+05小時的飛行時數，已婚；前座飛官為盧季佑中校現年41歲，是空軍官校97年班畢業，T-34型機飛行時數是2114+05小時，已婚、育有1子1女。

兩具飛官遺體運抵高市殯入殮室。（民眾提供）

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