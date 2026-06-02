俄軍單夜狂射656架無人機！73枚飛彈齊發轟炸烏克蘭

俄軍2日凌晨對烏克蘭發動大規模飛彈與無人機攻擊，基輔市區夜空可見爆炸火光。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯2日凌晨對烏克蘭發動大規模空襲，單夜發射656架無人機及73枚飛彈，造成至少11人死亡、數十人受傷，多處住宅與民用設施受損，部分居民一度受困瓦礫堆下。

俄軍2日凌晨大規模空襲烏克蘭首都基輔後，居民站在遭飛彈擊中的住宅大樓外。（美聯社）

根據《美聯社》報導，這波攻擊波及首都基輔、中部第聶伯羅（Dnipro），以及東部的波塔瓦（Poltava）、哈爾科夫（Kharkiv）與札波羅熱（Zaporizhzhia）等城市。烏克蘭空軍表示，共攔截或以電子戰手段壓制602架無人機及40枚飛彈，但仍有多枚飛彈與數十架無人機突破防空網。

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烏克蘭空軍統計，俄軍此次共發射73枚飛彈與656架無人機，其中包括彈道飛彈、巡弋飛彈及各型攻擊無人機。軍方表示，成功攔截或壓制602架無人機及40枚飛彈，但仍有30枚彈道飛彈、3枚巡弋飛彈及33架無人機命中目標。

軍方指出，攻擊波及至少38處地點，另有15處地區發現遭擊落無人機的殘骸墜落。爆炸聲持續整夜，多座城市接連響起空襲警報。

基輔4死63傷 救援人員遭第二波攻擊喪命

烏克蘭國家緊急服務局表示，基輔至少4人死亡、63人受傷，其中包括3名兒童。全市10個行政區中有8區傳出住宅與基礎設施受損。

中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）則有至少6人死亡、36人受傷。當救援人員抵達現場後，又遭遇第二波攻擊，其中1名救援人員殉；哈爾科夫至少14人受傷，多棟住宅、車庫及車輛受損。一棟兩層住宅與部分四層公寓倒塌，搜救人員持續搜尋受困居民。

基輔近日已持續為新一輪大規模空襲做準備。烏克蘭總統澤倫斯基日前警告，俄羅斯正籌備新一波攻勢，並呼籲民眾在空襲警報響起時立即前往避難。

《美聯社》指出，雖然烏軍目前仍能攔截大部分來襲無人機，但彈道飛彈仍是烏克蘭防空體系最棘手的挑戰之一。烏克蘭官員近來持續向西方盟邦爭取更多防空飛彈，以強化對俄軍飛彈攻擊的防禦能力。

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