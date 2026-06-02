師徒對決搶加國大單！南韓潛艦飄「德國味」 發展自製計畫數十年有成

南韓島山安昌浩級潛艦「蔣英實號」去年10月下水，也象徵著南韓自製潛艦能量趨於成熟。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕加拿大規劃斥資超過600億加元（約新台幣1.3兆元）採購最多12艘新型潛艦，德國與南韓積極爭取，南韓日前更派出「島山安昌浩號」潛艦橫跨洋展示性能。事實上，回顧南韓海軍水下戰力發展歷程，其現役「張保皋級」、「孫元一級」潛艦，都是德國建造及技術移轉而成，從事籌建水下戰力工作迄今將近40年，已累積自製潛艦與外銷的底氣。

根據公開資訊，南韓在1980年代以前並無現代化潛艦部隊，直到1987年啟動「韓國攻擊潛艦計畫」（KSS-I）後，才正式建立水下作戰能力。當時，南韓選擇向德國哈德威造船廠（HDW，現已併入TKMS）採購209型潛艦，首批艦艇由德國建造，後續艦艇則透過技術移轉，由南韓造船廠取得授權後自行生產。

這批潛艦後來被命名為「張保皋級」，一共建造9艘，成為南韓第一代現代化潛艦，南韓也藉此建立潛艦維修、訓練與建造體系，奠定日後自主發展基礎。

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隨後，南韓於2000年代推動KSS-II計畫，再度選擇德國設計的214型潛艦，這型潛艦最大特色為搭載絕氣推進系統（AIP），可大幅延長潛航時間並提升匿蹤能力。南韓共建造9艘214型潛艦，並命名為「孫元一級」。相較於早期完全仰賴外國技術，南韓在這個階段，已逐步掌握潛艦建造與系統整合能力。

真正讓南韓躋身潛艦自主國家的關鍵，則是第三階段的KSS-III計畫。首艘「島山安昌浩級」潛艦於2021年服役，水下排水量達3700噸，不僅遠大於前兩代潛艦，更配備垂直發射系統，可發射巡弋飛彈與潛射彈道飛彈，成為南韓重要的水下作戰與戰略嚇阻平台。

目前南韓海軍現役潛艦部隊包括9艘張保皋級、9艘孫元一級，以及3艘已服役的島山安昌浩級潛艦，後續艦也持續建造中，總數超過20艘，已是亞洲規模最大的傳統動力潛艦部隊之一。

有趣的是，加拿大潛艦採購案讓德國、南韓上演「師徒對決」，德國主推與挪威共同採購的212CD型潛艦，並提出技術合作與產業合作方案；南韓則以自主研製的KSS-III級潛艦應戰，甚至派遣現役潛艦遠航加拿大展示性能。

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