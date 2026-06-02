維持幻象戰機妥善率 空軍再與法商簽5年丶9.2億技術支援合約

空軍幻象2000-5戰機配備「雲母」中程空對空飛彈（左2枚紅色彈頭者）、「魔法二型」短程防空飛彈（右方白色彈頭者）。（本報資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕為了維持幻象2000戰機機隊的整體妥善率與操作安全，根據國防部今天公佈的最新訊息，空軍已與法商DASSAULT AVIATION簽署新一階段丶為期5年的「航空器後續技術支援服務」，金額達到台幣9億2647萬元，將由法國原廠派遣多位技術專家常駐台灣新竹空軍基地，直接為我國空軍提供一對一的後勤、維修、訓練與延壽技術指導。

我國空軍當初向法國採購了60架幻 2000-5型戰機，歷經多年任務折損後，目前現役剩餘53架，從1997年正式交機成軍至今，已累積了近30年的服役機齡。

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空軍為了維持幻象2000戰機（Mirage 2000-5）的整體妥善率與操作安全，過去與法國原廠及相關軍備廠商針對不同系統（如機體、發動機、航電、飛彈等）簽署過非常多次的後續技術支援、延壽與後勤支援服務合約。

由於台法軍購並非單一包裹合約，而是採取「分項、分期」以及「期滿接續」的方式進行，若以近年最關鍵的幾次大宗「技術支援服務」與後勤維修指標合約來看，主要包含以下幾個重要斷代與批次：

2016～2018年：啟動5年百億整體後勤大翻修

．整體後勤支援服務協議：空軍於2016年中旬與法國軍備局、達梭航太簽訂以5年為一期的整體支援，並於2018年全面啟動。

．發動機零附件合約：金額約14億1,726萬元，主要針對M53P2發動機零附件進行供售。

．飛彈延壽更新合約：與法國馬特拉公司簽訂38億8,537萬元，針對雲母（MICA）、魔法二型（Magic II）兩型飛彈進行5年期延壽換裝。

圖為2024年在嘉義空軍基地進行單機性能展示的幻象2000-5戰機。（本報資料照，記者羅沛德攝）

2021～2022年：三大系統與發動機技術支援

接續在這段期間，原合約陸續到期，空軍再度密集與法國各大原廠分別簽署為期5年的新一輪技術支援合約：

．機體技術支援服務（2021年）：與飛機製造商達梭公司（Dassault Aviation）完成簽署，金額約7億9,690萬元，效期至2026年9月。

．航電、電戰系統技術支援（2022年）：與泰雷茲公司（Thales）簽署，金額約7億3,968萬元，效期至2026年底。

．人員訓練及後勤後續支援（2022年）：與法國DCI-AIRCO公司簽署，金額約2億3,242萬元，效期至2026年底。

．發動機後續技術支援服務接續案（2022年）：因應戰機發生機械故障意外，空軍紧急與發動機原廠賽峰集團（Safran Aircraft Engines）追加簽署5年合約，金額約5億2,131萬元，確保發動機正常運作至2027年。

2023年～2025年 雙座機延壽驗證與飛彈補充採購

．雙座型幻象戰機延壽驗證：委請法國達梭公司執行為期3年的延壽驗證計畫（2023年8月至2026年7月），合約金額約1.5億元。

．高額零附組件採購：空軍另行公告一筆為期5年、總額高達96.31億元的幻象戰機零附件採購合約，持續向法方籌補關鍵裝備以維持戰力。

．飛彈補充採購：空軍司令部在2025年委由駐歐採購組，以「航材零附件開口式契約」名義向歐洲飛彈集團MBDA籌獲後勤品項，全案決標金額達新台幣61億8471萬1895元。由於我國來自該廠的軍備，僅「魔法二型」、「雲母」兩型空對空飛彈，可知該案屬幻象2000-5戰機彈藥的後勤採購案。

總體而言，台法之間針對幻象戰機的技術支援與後勤合約並非單一合約計算，而是由發動機、航電、機體、飛彈等數十項大小專案交織而成，並以「5年為一期」不斷滾動式續簽，藉此克服操作成本高昂及零件籌補不易的挑戰。

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