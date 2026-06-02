俄國邊境恐現F-35核任務戰機 波蘭爭取加入美國核共享體系

美軍F-35A戰機先前於加州愛德華茲空軍基地測試投放B61-12核重力炸彈。隨著美方研議擴大北約核共享安排，具備核任務能力的F-35再度成為外界關注焦點。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《金融時報》報導，美國正與盟友討論擴大北約核共享安排，除現有6個部署國外，波蘭與部分波羅的海國家也被視為潛在加入者。相關機制涉及可攜帶戰術核彈的「雙重能力戰機」（Dual-Capable Aircraft，DCA），其中F-35被視為未來主力機型之一。

《金融時報》引述知情人士報導，最接近俄羅斯邊境的北約盟國對此興趣最高。波蘭前總統杜達（Andrzej Duda）曾公開呼籲美國將核共享計畫擴大至波蘭境內，而華沙當局今年也加入法國主導的一項倡議，探討將部分核嚇阻力量暫時部署至歐洲盟國領土的可能性。

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知情人士表示，美方已向盟友表達對擴大部署持開放態度，但相關討論仍屬機密，尚未形成具體協議。報導指出，部分波羅的海國家同樣有意成為未來核共享部署據點。

F-35成核任務主力 美軍掌握核武最終使用權

現行北約核共享機制主要搭配美軍部署於歐洲的B61系列戰術核彈，並由美方保有唯一使用授權。在此架構下，美軍負責核武存放與維安，盟國指定航空部隊則接受相關訓練，並在獲授權情況下執行核任務。

目前參與相關任務的主要機型包括F-35、F-16與龍捲風（Panavia Tornado）戰機。其中F-35被視為未來最重要的核任務平台之一，多個歐洲盟國近年已陸續接收或訂購該型機。

北約表示，核共享制度可讓非核武國家參與聯盟核政策與規劃，並在不自行發展核武的前提下納入整體嚇阻架構。

相關討論正值部分歐洲盟邦關注美國安全承諾之際。川普政府近來推動全球軍力調整，要求歐洲盟友承擔更多傳統防務責任。

不過，美國官員近期多次強調，即使盟友需投入更多傳統軍事資源，美國仍將維持對北約的核保護傘承諾。

《金融時報》指出，目前相關討論仍停留在北約內部層級，距離正式協議尚有一段距離。若未來安排成形，美國核共享體系的部署範圍將進一步向北約東翼擴大，涵蓋更接近俄羅斯邊境的盟國。

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