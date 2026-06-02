德、韓潛艦大對決！212CD型有防空潛力、島山安昌浩級可遠程打擊

南韓島山安昌浩級潛艦「申采浩號」航行情形，其搭載傳統動力潛艦少見的垂直發射系統。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕德國、南韓積極展現水下作戰底蘊，計畫爭取加拿大總金額超過600億加元（約新台幣1.3兆元）的12艘新型潛艦訂單。根據德國、南韓提出的方案，德國提出的212CD型潛艦匿蹤能力與反潛作戰能力出色，還有發射防空飛彈的潛力；南韓島山安昌浩級（KSS-III）潛艦則擅於遠洋作戰，且搭載垂直發射系統具備遠程打擊能力，兩者作戰思維截然不同。

德國與挪威共同開發的212CD型潛艦是212A型潛艦衍生型，排水量放大至2500噸以上，這型潛艦最大特色，在於延續德國潛艦一貫的低噪音與高匿蹤能力。212CD採用絕氣推進系統（AIP），可在長時間不浮航的情況下低調潛航，透過降低聲學訊號與磁訊號等方式提高生存能力。

德國與挪威合作的212CD型潛艦。（取自蒂森克虜伯海洋系統公司網站）

雖然212CD型潛艦只有配備魚雷管，但德國軍工業者推動「潛艦互動式防禦與攻擊系統」（IDAS）發展，也就是透過魚雷管，發射可打40公里外目標的防空飛彈，對抗「天敵」反潛機、反潛直升機與無人機。雖然德國、挪威已計畫採購，但未來實際運用情況，仍須視新潛艦服役後而定。

相較之下，南韓島山安昌浩級潛艦排水量超過3700噸，比212CD型潛艦大了不少，並配備垂直發射系統（VLS），可發射「玄武」系列潛射彈道飛彈，打擊500公里外目標，其遠程打擊能力在傳統動力潛艦之中相當罕見。

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若從純粹性能比較，212CD在匿蹤與反潛能力方面普遍被認為略勝一籌，KSS-III則在艦體規模、武器搭載量與打擊能力方面占有優勢。此外，南韓提出最快2035年前交付首批4艘潛艦的承諾，略比德國預定的2036年稍具吸引力。

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