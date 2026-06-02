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T-34失事前已飛過四圈 空軍：第五圈模擬發動機失效、轉彎時墜落

2026/06/02 17:12

空軍司令部少將督察長江義誠，今下午率空官相關單位主管招開記者會，說明T-34教練機訓練與失事過程。（記者王榮祥攝）空軍司令部少將督察長江義誠，今下午率空官相關單位主管招開記者會，說明T-34教練機訓練與失事過程。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥、黃佳琳／高雄報導〕岡山空軍基地1架T-34初級教練機失事墜毀。空軍事後指出，教練機失事前已飛過四次測驗航線都沒任何問題，地面人員目擊在第五圈模擬發動機失效過程、右轉時墜落，詳細事故原因仍在調查。

空軍司令部說明，T-34的第一圈進場，因為其他航機的影響，所以放棄第一圈爬升操作，重新加入到外三邊；第二圈時候有申請模擬發動機失效的航線，這航線也有完成重飛，再加入一個長五邊的航線，也就是直線進場。

​ 第三個航線、第四個航線也都沒問題，直到第五個航線準備模擬發動機失效、重新飛行的過程中，在空中約5百到1千呎高度右轉彎時墜落，

軍方事後初步了解，失事T-34是機鼻墜地，但其設計原理應該是可以滑翔的，詳細事故原因仍需進一步調查。

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