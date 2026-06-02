T-34C型機今年逾10億保修預算仍卡立院 馬文君稱相關預算一毛未刪

國民黨立委馬文君。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕空軍1架T-34初級教練機今日在空軍官校岡山基地失事墜毀，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職，引發各界對空軍教練機後勤維修的再次關注。國防部今年度針對T-34C型機編列逾10億元保修預算，卻因立法院今年度中央政府總預算至今尚未審查完竣，進度連帶受到影響。國民黨籍外交及國防委員會召委馬文君今表示，115年度空軍針對T-34C教練機編列約6.1億元零組件採購預算，以及約4.4億元相關設施養護預算，立法院在維護飛安的前提下，相關預算一毛未刪。事實擺在眼前，請民進黨側翼不要再以「藍白刪預算」的政治口號混淆視聽，把飛安問題拿來操作。

馬文君指出，T-34C後繼機型討論持續多年。過去漢翔公司與中科院曾提出新型初級教練機規劃，希望比照勇鷹高教機模式推動「國機國造」，甚至已完成第一階段設計工作，但後續卻因政策與預算考量遭到擱置，至今仍看不到具體進展。另一方面，國防部對T-34C採取的主要策略，仍是持續延長服役壽限，規劃一路使用至2033年後才逐步除役。對於後繼機種究竟要採自製或外購，國防部至今仍未明確定案，始終停留在研究、評估與討論階段。

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馬文君表示，今天這場悲劇再次證明，面對老舊機型，一味延壽絕非長久之計。空軍必須提出更積極的汰換時程與具體方案。無論最終選擇自製、外購，都應儘速完成建案與採購程序。尤其初級教練機技術成熟、國際市場選擇眾多，相較於高教機或主力戰機，籌獲難度並不高。如果外購能更快取得新機、降低風險、保障飛安就不應被意識形態綁住，更不必為了堅持「國機國造」而讓汰換進度一拖再拖。

國民黨團聲明，目前各委員會都正依照程序排案審查，對於攸關國家安全、民生福祉及人民納稅錢的每一筆預算，我們都必須仔細把關、逐項檢視。監督政府是立法院的職責，不是障礙，更不是拖延。樂見預算儘速完成審查，但絕不會為了趕進度而囫圇吞棗，更不會放棄監督、直接蓋章通過。人民託付我們的是把關，不是當橡皮圖章；該審的預算，一毛錢都不能馬虎。

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