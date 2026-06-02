T-34教練機墜毀 空軍：失事前沒有異狀

空軍司令部少將督察長江義誠指事故發生前，兩位飛官未通報飛機有異常。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕空軍T-34C教練機今天上午傳出墜機意外，造成兩名中校飛官不幸罹難，空軍司令部少將督察長江義誠今主持記者會時指出，經查詢相關通聯，2名飛官在墜機前，並未通報機體有出現故障，目前已經下令T-34C型機停止相關訓練，積極釐清事故原因。

不幸殉職的過俊男中校。（空軍司令部提供）

江義誠指出，今天上午7點47分，由過俊男中校擔任考核官，針對中校教官盧季佑進行年度測考，教練機在岡山基地36主跑道起飛後，第5趟執行「起落航線的模擬發動機失效」科目，在8點08分墜毀在跑道的北端。

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不幸殉職的盧季佑中校。（空軍司令部提供）

今天早上8點，岡山機場風向是020度的3浬，能見度7000公尺，雲幕為1200呎稀雲，符合飛行訓練的派飛標準。出事的教練機則是今年4月9日出廠，出廠之後迄今已飛行98小時又55分鐘，未傳出重大的故障。

墜機事故發生後，塔台接獲飛輔室通知，下令飛管分隊及一線的消防分隊趕赴現場，8點15分，搶救人員到達現場，執行飛機滅火及人員的搶救作業，8點53分，火勢撲滅，在座艙內發現前後座飛行員均殉職。

江義誠表示，經初步調查，事故發生前，兩位飛官都沒有通報機體出現故障，目前已成立專案的調查小組，依現有的事證羅列所有可能的肇因，及儘速查明失事的主因。

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