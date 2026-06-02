南海撞海底山脈消失5年 美軍最神秘海狼級核潛艦將重返印太

美軍海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）在海上航行。（圖取自美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕2021年在南海撞上海底山脈、重創停擺近5年的美軍海狼級（Seawolf-class）核動力攻擊潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut, SSN-22），預計將於今年9月重返現役。這艘被視為美軍最強攻擊核潛艦之一的水下戰力復出，正值美軍持續強化印太部署之際，備受關注。

軍聞網站《Army Recognition》報導指出，康乃狄克號於2021年10月在南海水下高速航行時，撞上未標示的海底山脈，造成11名官兵受傷，艦艏結構嚴重受損。由於海狼級全艦隊僅有3艘，事故發生後，美軍最精銳潛艦部隊的可用戰力一度減少三分之一。

請繼續往下閱讀...

事故調查認定，事件原可避免，涉及航行規劃、風險評估與指揮監督等多項失誤。事後包括艦長、副艦長及資深士官長均遭撤換，美軍並針對潛艦部隊實施多項導航與風險管理改革。

康乃狄克號於2021年底展開大規模維修。由於海狼級早已停產多年，部分專屬零件必須重新生產，其中艦艏聲納罩更需重新打造，整體修復工程歷時約43個月。根據報導，這次事故讓該艦近5年無法投入作戰任務。。

報導指出，美國國會曾額外撥款協助維修，但在目前規劃下，康乃狄克號仍預定於2031年除役，意味著它復役後僅剩約5年服役時間。部分國會議員已呼籲重新評估延壽方案。

冷戰巔峰之作 至今仍是美軍水下王牌

海狼級誕生於冷戰末期，原本規劃建造29艘，最終因蘇聯解體及成本過高僅完成3艘。該級潛艦採用高強度HY-100鋼材打造，具備高速、深潛與低噪音特性，可搭載約50件武器，包括Mk 48重型魚雷與戰斧巡弋飛彈。

報導指出，海狼級擁有美軍歷來最強大的聲納系統之一，其高速機動、長時間潛伏與獵殺敵方潛艦能力，至今仍被視為美國海軍最頂尖的水下作戰平台。隨著中國持續擴充潛艦兵力，康乃狄克號重返現役，也將為美軍印太水下戰力再添重要籌碼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法