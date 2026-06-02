空軍T34飛官家屬現身殯儀館 盧父點頭以兒為榮

殉職飛官盧季佑的父親（中）認屍後，哀痛不已需要人攙扶。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕空軍司令部1架T-34初級教練機今（2）日上午在岡山基地失事墜毀，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職，遺體下午近3點送抵高雄市立殯儀館相驗，家屬於4點半左右陸續到達，媒體詢問是否以兒子為榮，盧父連點三次頭回應「是」！

殉職飛官過俊男的父母、妻子抵達殯儀館。（記者許麗娟攝）

過俊男、盧季佑2名飛官今早駕駛T-34初級教練機執行模擬發動機失效航線訓練任務，盧坐前座、過在後座，卻突然失事墜落，機身起火並嚴重毀損，坐在前座的盧被拋飛彈落草地，肢體破碎，後座的過卡在殘骸中，兩具遺體皆有燒焦情形，軍方小心翼翼將遺體從機身殘骸中取出後，直到下午1點53分才運離基地，約1小時後送抵殯儀館，避開媒體低調、秒速送進入殮室。

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兩名飛官家屬在遺體送抵後約1.5小時陸續到達殯儀館，過俊男的母親手握過妻的手走入辦公室，過父走在後方，神情皆相當哀傷；不久，盧季佑的父母和妻子也抵達，記者詢問盧父是否以兒為榮，盧父連點三次頭喊「是」，盧妻走在盧的父母後頭，低調入內。

稍早，盧父接受媒體採訪，談及兒子讀書時成績都是第1、2名，國中甄試上三民高中，畢業後又錄取空軍官校，為了留在高雄陪伴家人，以前聽聞軍機失事總會難過落淚，沒想到這次卻是兒子罹難。

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