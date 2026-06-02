罹難飛官曾發文「開T-34是在玩命」 空軍急澄清：個人意見、3國家還在飛

罹難中校飛官盧季佑生前曾發文指「開T-34是在玩命」，空軍今急澄清：還有3個國家也在飛這種飛機，純屬個人意見發表。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕空軍T-34C教練機今傳出墜機意外，造成2名中校飛官不幸罹難，不幸身亡的中校飛官盧季佑曾在臉書發文「開T-34是在玩命沒錯」，空軍司令部少將督察長江義誠急澄清，指目前世界上還有3個國家也在飛這種飛機，並不是因為飛機老舊會有什麼類似像玩命等情況發生，純屬個人意見發表。

殉職的中校飛官盧季佑，2021年一篇臉書貼文被網友翻出，他在臉書上分享一部以T-34戰車為片名的二戰電影《T-34：玩命坦克》，以半開玩笑的口吻寫道「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯！」未料竟一語成讖，令人鼻酸。

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江義誠表示，這部分只是盧中校個人的一點意見的發表，單位上並沒有接獲到或聽到這些相關訊息，有關機隊的妥善率，跟裝備的妥善都是符合標準，在世界上還有3個國家也在飛這種飛機，所以並不是因為飛機老舊而會有什麼類似像玩命或其他情況發生。

至於外傳罹難的中校飛官過俊男傳出將於今年退伍，空軍也澄清指出，過中校確實有計畫在中校最大服役年限到達的時候，也就是服役滿26年時申請退休，但並不是今年，外傳資訊並不正確。

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