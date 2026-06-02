T-34墜毀》林岱樺喊加速初教機國造 「別讓飛官沒有彈射椅冒險」

失事的T-34教練機。（軍事社群IDF經國號提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕空軍一架T-34型教練機今（2）日在岡山空軍基地執行模擬發動機失效航線訓練時墜毀，造成2名中校飛行員殉職；立委林岱樺痛心疾呼「別再讓年輕軍官在沒有彈射椅的座艙裡冒險」，應加速初教機國造，給下一代飛官最安心的守護翅膀！

T-34C初教機採雙座設計，最高時速約400公里，航程可達1300公里，在一般訓練情境中，通常由學員乘坐前座、教官在後座進行指導。然而該機型在原始設計上並未配備彈射座椅，一旦發生低空緊急狀況，飛行員的應變時間與逃生空間極度受限。

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T-34教練機自1985年服役迄今已超過40年，軍方原規劃該型機將服役至2033年並陸續屆期除役，而關於下一代初級教練機要採取「自製（國機國造）」或「外購」，目前尚未有最終定案。

T-34初教機服役41年 缺「彈射座椅」

林岱樺指出，今天上午空軍官校初級教練機墜毀、兩位優秀飛官殉職，她內心沉痛萬分，呼籲國防部不能再以「純屬意外」敷衍帶過，必須誠實面對初教機服役41年、超齡老舊且缺乏「彈射座椅」的結構性危機。

林岱樺強調，每一位飛官都是父母的寶貝，政府不能一邊尊崇他們是英雄，一邊卻讓他們在沒有基本安全保障的座艙裡冒險，呼籲府院、國防部與經濟部痛定思痛，全面落實她長年爭取的產業政策，首先是安全第一，下一代初教機必須全面將「現代化彈射座椅」列為不可妥協規格。

其次，須嚴控品質，立即對現役機隊進行安全體檢，誠實面對零件斷代危機。第三是「高雄軍工落地」，立即對接「高雄無人載具與航太傳產基地」，技術留台、後勤在地，建立本土供應鏈才是終點，用台灣最堅實的工業技術，給飛官最安心的守護，以慰在天之英靈。

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