天馬操演》拖式2B反裝甲飛彈首度公開演訓 4000米外標靶全命中

拖式2B反裝甲飛彈實彈射擊。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍天馬操演今天於屏東登場，與雷霆、天雷操演在加祿堂、枋山及車城海岸朝西發射，展現複層式火力殲滅登陸敵軍，其中拖式2B反裝甲飛彈全數命中，展現國軍對新籌獲武器的紮實訓練，明天上午將進行鑑測，以實彈發射拖2A飛彈為主要測考項目。

拖式2B反裝甲飛彈發射底火。（記者陳彥廷攝）

第4作戰區今天實施「重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，其中，加祿堂海岸的天馬操演為屏東地區最早登場的演訓，先以車樁120迫砲登場，緊接著81、60迫砲接續，在外海炸出重重水花，隨後搭載拖式2B飛彈的新型悍馬車登場，由步訓部教官以拖式2B率隊開轟，教官展現精實訓練成果，4枚飛彈皆精準打中4000公尺外的標靶，這也是首度公開演訓中最長的射擊距離，再次驗證「改進型目標獲得系統（ITAS）」追描能力。

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拖式2B反裝甲飛彈擊中四千公尺外的標靶。（記者陳彥廷攝）

接著拖式2A登場，靶則改為距岸1500公尺，由陸軍聯兵333旅、564旅及海陸99旅輪流實彈射擊，本次演訓仍採拖式2A、2B「新舊並陳」發射，據悉，拖式2A雖多屬庫存，但具備與拖式2B不同的「頂攻」特性，展現摧毀進犯灘岸及近海的艦艇的多層次火力運用，國軍展現紮實訓練，震憾場面吸引不少民眾湧入海岸觀看，直說國軍在大太陽底下全副武裝並保持專業，實在令人敬佩。

拖式2B反裝甲飛彈實彈射擊。（記者陳彥廷攝）

拖式2A飛彈實彈射擊。（記者陳彥廷攝）

拖式2A精準命中1500公尺的標靶。（記者陳彥廷攝）

拖式2A精準命中1500公尺的標靶。（記者陳彥廷攝）

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