陸軍官校派訓31人赴美等軍校深造 校長約見已回國16人勗勉

陸軍官校校長譚芳榮勉勵學生將國際交流所學經驗，轉化為部隊進步動力。（擷取自陸軍官校臉書）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校拓展全球合作網絡，選派31名優秀學生赴美等軍校深造，並與國內8所頂尖大學策略聯盟，雙軌並進培育更多跨域領導人才；今年美國軍校也將派員來台交流，提升跨文化作戰思維。

陸軍官校校長譚芳榮勉勵學生將國際交流所學經驗，轉化為部隊進步動力。（擷取自陸軍官校臉書）

陸軍官校與國際接軌，每年選派優秀學生遠赴美國、中南美洲等7所頂尖軍校深造，更爭取短期派訓及寒暑假赴美、日、韓遊學，讓更多學生拓展國際見聞，並與國內頂尖大學建立策略聯盟，已有8所大學簽署合作協議，學生運用整合資源，跨校修習AI人工智慧、無人機應用、資訊科技及管理科學等前瞻課程，將科技素養與傳統軍事學術結合，確保國軍幹部能接軌未來防衛作戰的高科技戰場需求。

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校長譚芳榮今天約見已回國外派學生16人勗勉，學生分享赴美深刻感受語言隔閡與文化差異是最大考驗，面對高強度軍事訓練與緊湊課業安排，無論在體能、學業或心理層面，不斷突破自我、適應環境；還有學生克服語言隔閡，除能以英語流暢溝通，更學習第二外語西班牙文，拓展國際視野與跨文化交流能力，也將爭取機會展現能力，挑戰領導幹部職位，自我挑戰提升實力。

譚芳榮肯定學生在異鄉嚴格軍事訓練與學業壓力下，展現黃埔子弟堅毅不拔韌性，感念學生在多元文化衝擊中，帶著來自家鄉的底氣，以膽識對抗未知的挑戰，走出一段無愧於青春的壯遊，期許學生汲取海外先進思維與實務經驗，轉化為軍旅生涯深厚底蘊，成為推動部隊現代化關鍵種子，並珍惜國家資源，跨出舒適圈勇於接受挑戰，將國際交流所學經驗，轉化為部隊進步動力，共同為打造現代化精銳國軍貢獻心力，踐行保家衛國使命。

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