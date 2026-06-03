俄軍開戰後最大規模空襲！烏克蘭至少23死逾130傷

俄羅斯6月2日深夜對烏克蘭發動大規模空襲，烏克蘭全國至少23人喪生，另有超過130人受傷。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯6月2日深夜對烏克蘭發動大規模空襲，俄軍使用飛彈和無人機襲擊包括基輔在內的多個烏克蘭城市。烏克蘭政府統計，全國至少23人喪生，其中包括2名兒童，另有超過130人受傷。

綜合外媒報導，俄軍針對烏克蘭發動致命襲擊，烏克蘭首都基輔和中部城市第聶伯羅（Dnipro）遭到猛烈攻擊，這是烏俄戰爭開打以來最致命的襲擊之一。澤倫斯基表示，基輔是這次攻擊的主要目標，俄軍在6月3日晚間可能會發動新一波攻勢。

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據基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）稱，攻擊造成至少7人死亡，90人受傷。基輔當局表示，有超過4.1萬民眾躲在市區內地鐵站避難，這也是近年來俄軍夜間空襲期間躲在地鐵站避難人數最多的一次。第聶伯羅方面則有16人遇難，包括2名兒童和1名救難人員。

烏克蘭空軍指出，俄軍發射了73枚巡弋飛彈、彈道飛彈和高超音速飛彈，以及656架攻擊無人機。其中，40枚飛彈和602架無人機被烏軍擊落或攔截。俄軍飛彈與無人機擊中了重要的民用基礎設施，在基輔市內有5家醫療機構和數個住宅、商業區遭到破壞，更引發一連串火災。

澤倫斯基強調，這波大規模襲擊是俄羅斯發出的一項「聲明」，有如在向大家宣布「如果烏克蘭得不到保護，免受彈道飛彈和其他飛彈襲擊，這些攻擊將會繼續」。澤倫斯基呼籲，西方盟友必須增加供應防空飛彈給烏克蘭。

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