軍方暫緩大規模人員傘降訓練 維持物資空投訓練因應作戰及天災

軍方昨天實施物資空投訓練任務，模擬地面部隊補給線遭截時，透過空投進行運補。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方昨天在北部地區執行物資空投訓練任務，模擬地面部隊補給線遭截斷或遭敵包圍時，透過空投方式進行運補，當各類物資由空軍C-130運輸機上空投降落時；各單位地面接收組人員跨越地區、軍種、高空投送及叢林地形等挑戰，有效驗證國軍在複雜戰場環境下的後勤補給韌性。

據指出，由於軍方高層戰略思考及對特戰部隊定位的調整，近年已暫緩大規模的人員跳傘訓練，但物資空投的項目仍然維持，這是為了因應作戰環境及重大天災可能造成交通中斷的特殊運補作業需求，因此維持物資空投訓練。

請繼續往下閱讀...

陸勤部與空軍第6聯隊相互配合，2日實施年度空投訓練。（圖：軍聞社提供）

陸軍後勤指揮部昨日協同航特部空投連、第3作戰區轄屬部隊聯兵584旅等單位，並聯合空軍第6聯隊，在新竹地區完成年度空投訓練任務；期間，官兵從空投包整備、載運規劃、空地通聯、航機進場引導至目標區接收轉運，均依實戰化情境演練，藉由跨軍種聯合作業，驗證空中投送與地面接收效能。

根據軍聞社報導指出，官兵是在清晨就完成空投場地開設、警戒部署及陸空通聯等準備，由空中管制組（ACT）持續與運輸機保持通聯，回報目標區風向、風速及煙幕施放時機等內容；隨著運輸機進入空投區上空後，煙幕組迅速施放黃色煙幕，引導航機完成投放；當機艙內綠色指示燈亮起，空投包依序滑出艙門，傘具順利展開並依預定軌跡降落在指定區域。

物資落地後，地面觀測組即時掌握降落點，警戒組同步標定區域維持周邊安全；收集組則依指示進入目標區，確認傘具展開及包件狀況無虞後，隨即執行拆傘、回收與裝載作業，並合力將物資搬運至中型戰術輪車上。最後由轉運組將其運抵駐地，實施數量管制及清點，逐項確認投送物資完整性，進一步強化戰場補給應變能力。

收集組於物資落地後，進行拆傘、回收與裝載作業。（圖：軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法