天馬操演震撼登場！拖式飛彈精準「摧毀海上目標」

拖式飛彈神準「摧毀海上目標」。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍第四作戰區「異地同時」實彈操演進入第二天，今日戰火在屏東海線全面引爆。延過昨日拂曉急奔、成功完成機動佈防的緊湊節奏，今日重頭戲「天馬操演」在滿載的臨戰氛圍中正式開打。演訓首度採取高難度的跨兵種協同作戰，軍方先由砲陣地實施遠程火力壓制，漫天砲火在空中編織成綿密火網，成功掩護主力「拖式飛彈」部隊迅速推進、挺進射擊陣地。

隨著戰術推進完成，這型被譽為「裝甲殺手」的拖式飛彈隨即接棒。在刺耳的轟鳴聲中，飛彈拖著雄渾尾火破空而出，以極高速度直撲外海的海上靶艦。幾秒鐘後，海面上傳來驚天巨響，飛彈全數順利精準命中模擬敵軍船艦的目標區，火球與水柱在海面激起數層樓高，場面極度震撼。

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拖式飛彈射擊。（記者蔡宗憲攝）

相較於昨日著重在兵力快速機動、臨戰進駐的「陣地開設」能力，今日的操演則全面切換為「即戰力」的實彈摧毀階段。國軍官兵頂著烈日與海風，在極短的反應時間內，展現了高超的射擊精準度與兵種協調默契。

現場直擊的軍事迷與地方鄉親無不驚呼連連，紛紛表示國軍昨日展現了驚人的「移動力」，今日更用雷霆萬鈞的「破壞力」，展現了捍衛南台灣海疆的鋼鐵決心。

拖式飛彈精準擊毀海上目標。（記者蔡宗憲攝）

20迫砲拂曉怒吼，掩護拖式飛彈。（記者蔡宗憲攝）

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