美軍將領升遷大塞車 WSJ：防長擋下數十人任命案

美國國防部長赫格塞斯。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）正大幅干預美軍高階人事案。多名現任與前任官員透露，數十名將領升遷遭到擱置或延後，引發五角大廈內部對軍方指揮鏈與晉升制度的爭議。

《華爾街日報》報導，遭擱置或延後的晉升案中，包括9名原獲推薦晉升准將的空軍上校，以及至少24名一星將領。赫格塞斯自獲得參議院同意任命以來，已解職或邊緣化超過20名將官，包括非裔的參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）及首位女性海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）。

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多位國防部與國會知情人士擔憂，部分軍官可能因種族、性別、過去與「多元、公平與共融」（DEI）政策的關聯，或被認為對新政府不夠忠誠，而成為額外審查對象。

針對相關質疑，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）反駁表示，美軍晉升體系完全以功績為唯一考量，絕不將性別或膚色納入評估因子。雖然國防部強調文官首長有權選擇其軍事幕僚，但部分前任與現任官員私下質疑赫格塞斯的做法可能觸犯法律。

根據美國法規，僅有總統有權從推薦名單中刪除晉升軍官姓名，國防部長雖能提出除名建議，但依法必須以書面形式呈交總統，目前尚不清楚赫格塞斯是否遵循此法定程序。

報導指出，遭延後升遷的軍事官員包括擔任空軍安全首長的准將瓊斯（Otis Jones），以及因升遷遭拖延而痛失重要職位的准將阿吉拉爾（Kirsten Aguilar）。在五角大廈已獲准晉升的17名空軍准將中，僅1人為女性，沒有非裔軍官。被點名延後升遷的將領目前對此均未發表公開回應。

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