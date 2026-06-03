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美軍選BAE打造戰甲車「軟殺主動防護系統」 電戰攔截癱瘓無人機

2026/06/03 11:24

BAE Systems近日宣布獲得美國陸軍「軟殺主動防護系統」（Soft Kill APS）正式計畫合約，將為未來戰鬥車輛提供能干擾飛彈與無人機的電戰反制能力。（圖取自BAE）BAE Systems近日宣布獲得美國陸軍「軟殺主動防護系統」（Soft Kill APS）正式計畫合約，將為未來戰鬥車輛提供能干擾飛彈與無人機的電戰反制能力。（圖取自BAE）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對FPV攻擊無人機大量改變現代戰場樣貌，美國陸軍正加速為裝甲車輛增添電戰防護手段。BAE Systems近日宣布獲得美國陸軍「軟殺主動防護系統」（Soft Kill APS）正式計畫合約，將為未來戰鬥車輛提供能干擾飛彈與無人機的電戰反制能力。

軍聞網站《Breaking Defense》報導，此次BAE獲選的「快速光學觀測與殺傷」（ROOK）系統，屬於非動能「軟殺」防護技術，透過電子干擾、訊號欺騙與光電反制方式，使來襲飛彈或無人機失去導引能力，而非直接以砲彈或飛彈攔截摧毀目標。

報導指出，ROOK源自BAE自2019年開始發展的TERRA RAVEN系統。當年該系統曾於美國陸軍的軟殺標案中勝出，並被評估整合至M2布萊德雷步兵戰鬥車，如今則進一步發展為正式量產計畫，本次合約第一階段價值2000萬美元（約臺幣6.2億元）。

另外，BAE也將同步推進「Stormcrow」雷射反制系統發展。該系統利用雷射能量持續干擾敵方感測器與導引系統，具備低成本、高持續性與近乎「無限彈藥」的優勢，可長時間對抗空中威脅。

值得注意的是，美國陸軍強調ROOK採開放式架構設計，可整合於多種地面平台，不受特定車型限制。未來除布萊德雷戰鬥車外，也可能部署於其他戰車與裝甲車輛。

報導指出，俄烏戰爭已證明廉價FPV無人機能以極低成本摧毀高價值裝甲目標，使各國軍隊開始重新檢討傳統主動防護系統概念。過去主動防護系統多依賴攔截彈擊落來襲威脅，但面對大量無人機飽和攻擊時，成本與攔截彈數量往往難以負荷。

因此，美軍近年逐漸將電子戰與軟殺技術納入裝甲防護體系，希望透過干擾敵方無人機控制鏈路、衛星導航訊號與導引系統，以更低成本抵禦大規模無人機威脅。

另外，美國國防部在2027財年預算案中，也大幅提高反無人機相關經費至近10億美元（約新台幣314.1億元），顯示反無人機與電子戰防護已成為未來地面作戰的重要發展方向。

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