台南海岸連續兩天重砲射擊 國軍反登陸盼成常態操練點

105公厘榴彈砲齊發威力驚人。（記者李惠洲攝）

〔記者王俊忠、李惠洲／台南報導〕國軍第四作戰區今（3）日繼續在台南南區海岸實施「重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，分別在喜樹小美軍海灘與黃金海岸操練2門155公厘榴彈砲及8門105公厘榴彈砲射擊，8門榴彈砲齊發的砲威與巨響，讓採訪媒體感到震撼，為期兩天的台南海岸史上首次重砲射擊演練也順利完成任務。

據了解，雖然過去國軍不曾在台南海岸實施重砲射擊，但軍方認為台南海岸也可能是敵軍登陸進攻點，南部砲兵部隊應熟悉此戰場環境，因此首次申請到台南南區海岸做反登陸實彈射擊，希望未來能爭取在該海岸常態砲射訓練。由於台南沿海養蚵季到6月、7至9月是休息期，這次6月初演練協調地方蚵農提前採收牡蠣，未來若能爭取固定砲擊訓練，軍方會盡量排在7至9月間，避免影響蚵農生計。

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105公厘榴彈砲齊發威力驚人。（記者李惠洲攝）

兩門155公厘榴彈砲射擊，氣勢懾人。（記者李惠洲攝）

陸軍操砲人員裝填155公厘榴彈砲的火藥包。（記者李惠洲攝）

6月2日、3日清晨，陸軍步兵137旅、203旅及砲訓部等3國軍單位在台南市南區喜樹海灘兩據點，操練M109自走砲與155公厘榴彈砲及105公厘榴彈砲的砲擊能力，分別實施「面積射擊、高射界射擊、照明彈及空炸信管」等4項實彈射擊課目，2天共擊發84枚砲彈，到今天上午近8點半許完成砲擊演練，展現部隊訓練成果與遂行作戰任務能力。

第四作戰區表示，此次射擊結合防區作戰環境與實際任務需求，透過各項射擊課目訓練，務實驗證部隊火力運用、射擊協調及指揮管制作業能力，並強化官兵戰場應變及臨戰處置作為，提升整體防衛作戰效能，展現國軍戮力戰訓本務及落實實戰化訓練的成果。

105公厘榴彈砲射擊展現砲威。（記者李惠洲攝）

105公厘榴彈砲射擊展現砲威。（記者李惠洲攝）

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