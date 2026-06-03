美新型鑽地彈命名GBU-76 威力加強且減重3.6噸轟炸機可帶更多

圖為B-2轟炸機於測試中投下GBU-57 MOP鑽地炸彈。（圖取自X@Krieg2026）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在首次實戰動用GBU-57「巨型鑽地彈」攻擊伊朗地下核設施後，美軍已著手研發下一代鑽地武器。美國空軍近日正式將新型鑽地炸彈命名為GBU-76/B，並啟動承包商徵選程序，希望打造比現役MOP更精準、重量更輕的新世代地下掩體剋星。

軍聞網站《Air & Space Forces》報導，GBU-76/B隸屬「下一代穿透武器」（NGP）計畫，將接替現役GBU-57巨型鑽地彈。後者重達3萬磅（約13607公斤），是目前全球威力最強的常規鑽地炸彈，曾於2025年「午夜鐵鎚行動」中首度投入實戰，打擊伊朗深埋地下的核設施。

請繼續往下閱讀...

報導指出，GBU-57 MOP主要依靠巨大重量與厚重鋼製彈體，穿透岩層與鋼筋混凝土後再於地下引爆，用以摧毀指揮中心、核設施與地下儲存庫等高價值目標。

不過，美國空軍希望下一代武器在維持強大穿透力的同時進一步減重。根據先前公布需求，新型GBU-76/B重量將控制在2萬2000磅以下（約9979公斤），較GBU-57 MOP減少約8000磅，並要求90％情況下命中誤差不超過2.2公尺。

另外，GBU-76/B也將導入新型智慧引信與先進導引技術，提升對地下強化目標的打擊效率。美國空軍目前已要求廠商提出工程設計、模擬分析、生產製造與飛機整合等完整方案，並規劃以多家廠商競爭方式推動計畫。

值得注意的是，美軍去年9月已授予2年期合約委託應用研究協會（ARA）與波音公司研製原型彈，顯示相關研發工作其實早已展開。

報導指出，GBU-76/B除了提升性能外，更重要目標在於改善部署彈性。目前GBU-57 MOP僅能由B-2「幽靈」匿蹤轟炸機攜帶執行任務，但若新型武器成功減重，未來尺寸較小的B-21「突襲者」匿蹤轟炸機不僅可搭載該武器，甚至可能一次攜帶多枚。

另外，美軍近期也同步推動新一代地下目標打擊技術研究，包括DARPA主導的「顛覆性穿透與震波控制技術」計畫，希望突破傳統鑽地炸彈單純依靠重量與速度的限制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法