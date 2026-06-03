SpaceX一周內獲美太空軍2千億鉅單 衛星群成巨大星座全面監偵攔截

美國太空軍一周內連續宣布2項合約，授予SpaceX總價值64.5億美元合約，打造天基防禦衛星群。（圖取自太空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕SpaceX在5月26日獲得美太空軍價值22.9億美元（約新台幣719.4億元）合約建立軍用版星鏈後，美太空軍29日再宣布，授予一份價值41.6億美元（約新台幣1308.6億元）合約，發展「天基空中移動目標指示」（SB-AMTI）衛星群，未來可直接從太空偵測與追蹤戰機、巡弋飛彈及其他空中目標，被視為美軍下一代全球監視網的重要組成部分。

軍聞網站《Air & Space Forces》報導，根據合約內容，SpaceX必須在2028年前完成部署相關衛星系統。不過，美國太空軍並未公布衛星數量與具體配置。該計畫是由太空軍與國家偵察局（NRO）共同推動，希望利用低軌道衛星執行過去由E-3預警機、E-7預警機與地面雷達負責的空中目標監視任務。根據過去持續對天基追蹤衛星的開發及試射，已證明透過太空感測器追蹤空中移動目標在技術上具備可行性。

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另外，美軍規劃建立一套整合空中、太空與地面感測器的多領域監偵網路，使各種平台共享目標資訊，提升在高威脅環境下的生存能力。由於中國近年持續發展反介入／區域拒止（A2/AD）能力，包括長程防空飛彈、反衛星武器與遠程打擊系統，美軍認為傳統預警機與地面雷達未來可能更容易遭到攻擊，因此開始尋求將部分感測能力轉移至太空。

值得注意的是，這也是SpaceX近期獲得的第二項大型太空軍計畫。就在數日前，SpaceX才取得價值22.9億美元的「太空資料網路」（Space Data Network）骨幹衛星合約。該系統未來將負責連接各類軍事感測器與作戰平台，形成從「感測器到射手」（Sensor-to-Shooter）的資料傳輸網路。

若加上此次「天基空中移動目標指示」計畫，代表SpaceX未來不僅負責軍事資料傳輸網路，也將參與建立美軍下一代天基監視與目標追蹤能力。兩項計畫皆屬美軍推動「聯合全域指揮與管制」（JADC2）架構的重要組成部分，目標是在全球任何地區快速整合情報、監視、偵察與打擊能力。

不過，美國太空軍強調，該計畫並非由SpaceX獨家承包。已有多家企業進入標案名單，未來一年內還將公布其他得標廠商，以避免關鍵太空能力過度依賴單一供應商，同時擴大美國軍事太空產業基礎。

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