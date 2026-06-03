賴總統點將》裝甲中將竟是「突擊兵」 作戰次長侯嘉倫「神祕身份」

侯嘉倫是國軍少數擔任過兩個參謀次長（人事次長丶作戰次長）職務的將領之，另一個特別的地方，在於侯嘉倫既是裝甲兵，也是突擊兵。圖為侯嘉倫晉任中將時與賴總統合影。（圖：取自總統府影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴總統日前到高雄視導「空軍南部區域作戰管制中心」及「國防部軍備局生產製造中心第205廠」，陪同視導的軍方將領，包括新上任的國防部作戰及計畫次長侯嘉倫在內，侯嘉倫是裝甲兵科中將，歷任裝甲部隊各項要職，但是他的另一個身份卻是少人知悉。

陸軍司令部為慶祝80週年部慶辦了一系列活動，其中的「迷彩徵集令」是鼓勵陸軍退伍官兵提供過去在陸軍部隊中服役的照片及心路歷路，其中，一張由退役少將郭力升提供的照片格外吸睛，郭力升在照片圖文中寫著：「30多年前，中華民國陸軍新式迷彩服在部隊試穿驗證，我擔任空中突擊教官，但仍著制式草綠服，而圖中擔任示範的少尉突擊兵學員，如今已經官拜國防部中將次長，年輕精彩的歲月，從我們的軍旅生涯開始」。

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侯嘉倫擔任陸軍官校校長時留下的官方照片上，左胸勳表上方的一枚徽章格外醒目，圖案是「翼展包圍著一柄尖刀與三道疾電」，並且有清晰的「突擊」二字。（圖：取自陸軍官校網站）

這位通過突擊兵訓練的少尉學員，就是如今官拜裝甲兵中將丶國防部作戰及計畫次長侯嘉倫。這更令人好奇了，裝甲兵與突擊兵的任務範疇差很大，為什麼侯嘉倫竟然可以同時兼有這兩種身份？

侯嘉倫平日較少在軍服上掛出這枚得來不易的「突擊兵徽」，但是在他擔任陸軍官校校長時留下的官方照片上，左胸勳表上方的一枚徽章格外醒目，圖案是「翼展包圍著一柄尖刀與三道疾電」，並且有清晰的「突擊」二字。

陸軍的「迷彩徵集令」活動中，由退役少將郭力升提供的照片格外吸睛，郭在照片圖文中寫著：「30多年前，中華民國陸軍新式迷彩服在部隊試穿驗證，我擔任空中突擊教官，但仍著制式草綠服，而圖中擔任示範的少尉突擊兵學員，如今已經官拜國防部中將次長，年輕精彩的歲月，從我們的軍旅生涯開始」。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

資深軍方人士說，我國陸軍的「突擊兵幹部訓練班」（簡稱突擊兵訓），是國軍特種部隊中難度最高、淘汰率最嚴酷的頂尖戰技與領導統御訓練之一。它並非一個常設部隊的編制，而是一個仿效美軍遊騎兵學校（US Army Ranger School）所建立的特種作戰進階種子幹部班隊。突擊兵訓以「嚴考核、嚴淘汰」著稱，其精神口號就是「突擊兵，是硬漢」每期招訓通常只有20至30多人（皆為各部隊篩選過的志願役官士兵），但在16週的洗禮下，淘汰率經常超過50%甚至高達70%以上。

他表示，民國八十幾年的時期，突擊兵訓練嚴格丶汰除率又高，這導致通過訓練合格的突擊兵兵源較少，軍方當時決定「全軍開放薦訓」，剛下部隊的少尉們體力正值最優的狀態，自然是最佳的來源。侯嘉倫是陸官82年班畢業，直接以少尉學員的身份進入突擊兵幹部訓練班，並且通過考驗，成為合格的突擊兵。不過，結訓過後的侯嘉倫仍然是回到原裝甲部隊任職，他也是國軍少數擔任過兩個參謀次長（人事次長丶作戰次長）職務的將領之一。

與突擊兵擦身而過的，則是現任國防部政務辦公室主任丶軍事發言人孫立方中將，孫立方是政戰學校81年班畢業，少尉任官時就分發到陸軍第71空特旅服役，部隊當時也有兩個班隊任務等待推荐人選，一個是突擊兵幹部訓練班，另一個則是特戰班隊，部隊最後是推荐孫立方是特戰班隊學習專精特戰技能。

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