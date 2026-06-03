美認F-16任務電腦老化要升級 涵蓋全球客戶國軍未來可選購

圖為美軍F-16戰機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍正為F-16戰機啟動新一輪深度升級，美國空軍近日發布資訊徵詢公告，尋求廠商開發新一代任務電腦（NGMC），取代已服役超過20年的現有模組化任務電腦（MMC）。由於升級範圍涵蓋美軍及多個盟邦機隊，未來可能影響全球數百架F-16未來數十年的作戰能力，其中也包括我國空軍現役F-16V機隊。

軍聞網站《Army Recognition》報導，美國空軍生命週期管理中心（AFLCMC）5月29日正式啟動NGMC計畫，升級對象涵蓋Block 40、42、50與52等主力型號，取代現役MMC電腦。

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MMC電腦負責運作武器管理、感測器整合、導航和作戰功能，它接收來自雷達、目標指示吊艙、導航系統和座艙控制系統的輸入，並將其轉換為戰場態勢的完整影像。MMC電腦同時管理武器投放、運作電戰系統、協調與其他飛機與地面站的數據鏈。

報導指出，現役MMC源自2000年至2010年間推動的「通用構型改裝計畫」（CCIP），當時約651架F-16完成統一航電升級。不過隨著AESA雷達、新型電子戰系統與先進武器不斷導入，現有任務電腦運算能力已逐漸接近極限。美空軍官員坦言，目前的電腦已達到性能瓶頸，若不進行架構性更新，將難以滿足新型感測器、電戰系統和武器整合所需的處理運算需求。

國軍部分，今年初則曾發生過「模組化任務電腦」（MMC），導致飛行員空間迷向墜機事故。

新型NGMC最大特色，在於採用軟體定義與模組化開放系統架構（MOAS）。相較現有封閉式設計，未來可直接更換處理器模組、增加人工智慧運算能力，或導入新型通訊配件，而不需重新設計整套航電系統。美軍希望藉此擺脫特定供應商綁定問題，縮短後續升級時間並降低成本。

另外，NGMC必須維持與現有F-16機體相容，可直接安裝於原有空間與線路配置中，同時將飛行安全相關功能與任務運算功能分離，以提高系統可靠性。

值得注意的是，這項升級不僅針對美國空軍，也涵蓋對外軍售客戶。報導列出的適用國家包括台灣、南韓、波蘭、羅馬尼亞、希臘、土耳其與以色列等國。由於台灣現有141架F-16A/B已升級為F-16V，並另採購66架F-16 Block 70，因此未來若美軍推動NGMC量產，台灣也可能成為潛在升級用戶之一。

同時，美國空軍2022年已啟動價值約63億美元（約新台幣1982.9億元）的F-16後續整合團隊（PoBIT）現代化計畫，內容包括換裝AN/APG-83主動相位陣列雷達（AESA）、新型電子戰系統與數位化座艙。NGMC則被視為整個升級工程的核心中樞，負責協調與管理各項新系統運作。

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