遼寧艦遠海訓練有新動作 日方：正提升遠程作戰能力

日本防衛省5月25日拍攝到中國海軍航空母艦「遼寧號」與護衛艦「漯河號」在菲律賓海活動畫面。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍航空母艦「遼寧號」打擊群近期持續在菲律賓海活動，日本防衛省連續多日公布其最新動態。根據《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，日本防衛大臣中谷元表示，遼寧號近期在西太平洋的訓練行動，顯示中國正持續提升航艦運用能力與遠程海空作戰能力。

日本防衛省統合幕僚監部通報，遼寧號編隊近期在沖之鳥島以南及宮古島西南方海域活動，隨行艦艇包括驅逐艦「無錫號」、「開封號」、護衛艦「漯河號」及綜合補給艦「呼倫湖號」。日本海上自衛隊則派出驅逐艦「朝日號」等艦艇持續監控其動向。

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防衛省資料顯示，遼寧號艦載戰機與直升機於數日內累計完成約170架次起降訓練，活動範圍涵蓋菲律賓海多處海域，顯示其遠海部署仍在持續進行。

中谷元指出，遼寧號近年頻繁突破第一島鏈進入西太平洋訓練，相關行動被視為中國強化航艦編隊遠海運用能力的重要一環。

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