奮進魔鬼魚等無人艇對台灣有多重要？台船揭2大理由

台船認為奮進魔鬼魚等無人艇對台灣的國防及產業很重要。圖為奮進魔鬼魚無人艇。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台船研發的無人艇「奮進魔鬼魚」，因多次伴隨潛艦海鯤號出港測試，成為矚目焦點，但在野黨卻將特別預算中的無人載具預算刪除，引發爭議。對此，台船日前發出的千字聲明文，就從國防及產業角度，剖析無人艇對台灣的重要性。

台船強調，無人載具利用低成本、匿蹤且數量龐大的特性，對來犯敵艦產生飽和攻擊與消耗彈藥的效果，且以多架攻一船，透過極高的不對稱資源比例，阻止來犯的敵艦，是補強現有戰力不可或缺且不可偏廢的「高度不對稱作戰」裝備。

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台船以烏克蘭經驗為例指出，要逼退侵略者的艦隊，最難的不是適應環境的戰術設計或研發改良，而是在台灣被封鎖前，先將數千艘以上的無人艇生產出來並藏好，且在開戰後能持續發射出去、建造與補充。因此，必須現在就開始投入資源才來得及。

台船表示，無人載具是以船廠為系統整合者的傳統產業 （如材料、機械）與資通半導體業結合的絕妙機會，台灣可以建立完整的非紅供應鏈（甚至供應網），讓台灣站穩東亞、亞太地區無人載具代工與研發、測試基地，並融入以美國為核心的自由民主軍工供應鏈中。

台船強調，作為系統整合者，會希望建立長期穩定的供應鏈；因此，若預算每年一審，變動性大、風險高，恐怕難以吸引足夠的廠商願意投入供應鏈，不易產生規模經濟。換言之，預算的重點是給出可靠的承諾與決心，來綁住業界長期投入的信心。

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