怕發射失敗丟臉？中國新型長征火箭突升空 竟未事前發布航行警告

中國最新型火箭「長征十二號乙」在1日無預警從內蒙古自治區發射場升空。（圖擷自中國航天科技集團）

〔即時新聞／綜合報導〕中國最新型火箭「長征十二號乙」在1日無預警升空，將類似星鏈（Starlink）的「千帆星座」衛星群送入軌道，不過此次發射並未事前發布海、空域警告，對於飛機、船舶的航行安全構成潛在的威脅。太空分析人士批，中國總是不完全遵守這些國際規範。

綜合外媒報導，中國最新型火箭「長征十二號乙」1日於內蒙古的東風商業航太創新試驗區升空，中國航天科技集團宣布此次發射成功，將中國「千帆」巨型星座的運作衛星送入軌道；「長征十二號乙」被設計可重複使用，但這次飛行並未嘗試回收火箭第一節，中國火箭殘骸在太空漂浮的畫面也被商業衛星影像供應商Vantor所捕捉到。

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而這次中國火箭發射，並未遵循國際標準安全程序，事前發布空域與海域警告，確保空中交通與船舶能避開潛在危險；太空分析人士批評，中國總是不完全遵守這些國際規範，尤其是在安全處理火箭發射殘骸方面。

火箭成功將中國「千帆」衛星群的第十批衛星送入近地軌道。中國正在建造一個龐大的網路服務衛星星座，旨在與SpaceX的星鏈抗衡。但「千帆」衛星的亮度超過了天文機構設定的限制，在目前的亮度下，太空飛行器將在攝影研究圖像上留下無法通過軟體消除的條紋。由於它們肉眼可見，因此也會影響對夜空的審美欣賞。

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