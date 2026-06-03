加賀號F-35B登艦驗證喊卡 強颱薔薇打亂美日航艦演訓

日本海上自衛隊準航艦「加賀號」完成甲板改裝後，原定與美軍陸戰隊F-35B匿蹤戰機進行聯合演訓，但因強颱薔薇逼近而被迫取消。（日本海上自衛隊X帳號）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本海上自衛隊與美軍原定本月展開一項重要聯合演訓，驗證F-35B匿蹤戰機在日本準航艦「加賀號」（JS Kaga）上的運作能力，但因強烈颱風「薔薇」（Jangmi）逼近沖繩與日本西南部海域，相關演習已被迫取消。

根據《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，日本海上自衛隊宣布，原定於6月4日至12日舉行的日美雙邊演習，因任務需求及惡劣天候風險而取消。

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此次演習原計畫由日本改裝後的直升機驅逐艦「加賀號」與美國陸戰隊F-35B「閃電II」匿蹤戰機共同參與。加賀號近期完成甲板改裝，被視為日本推動固定翼戰機海上運作能力的重要里程碑。

日本岩國市議會指出，加賀號原訂停靠美軍岩國基地，裝載支援F-35B運作所需設備，相關行程也因演習取消而同步喊停。

另一方面，美軍核動力航空母艦「華盛頓號」（USS George Washington）已完成在日本九州外海的艦載機資格認證訓練。美國海軍表示，該艦已由菲律賓海北上進入東海，正式展開今年度印太地區夏季巡航任務。

USNI指出，喬治華盛頓號完成認證後，第五艦載機聯隊已具備完整作戰資格，將投入後續區域部署行動。

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