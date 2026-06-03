T-34墜毀》漢翔工會籲「國機國造」 綠黨團：支持國防自主

民進黨立院黨團書記長范雲。（記者塗建榮攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕空軍岡山基地一架T-34C初級教練機昨進行訓練科目時失事墜毀，中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職；漢翔企業工會呼籲政府啟動下一代初級教練機建案規劃，並以國機國造為優先。民進黨立院黨團今表示，民進黨團支持國防自主，三軍用生命保護國家，要給他們最好的設備，最好的設備是前提。

黨團書記長范雲表示，該起事故要再次表達哀悼，也要對家屬表達慰問之意，非常遺憾發生這樣的事情，軍人在第一線守護國家，真的是用生命守護每個人安全，因此一定要給第一線軍人最好設備，該汰換絕對要汰換。

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這次事故發生原因，國防部正調查中，范雲說，國人希望國防部盡快讓大家知道，不幸事件發生的原因，不管是跟訓練還是設備相關，全體國人尤其是家屬都要一個清楚的交代。

此外，漢翔企業工會理事長于正道昨提及，空軍現役T-34C初級教練機服役超過四十年，持續延壽不僅成本高昂，也增加飛安風險。呼籲政府儘速啟動下一代初級教練機建案規劃，並以國機國造為優先。

范雲則回應，在可能範圍內，民進黨團當然支持國防自主，三軍用生命保護國家，要給他們最好的設備，最好的設備是前提，在此前提下，國防部未來計畫採購或國防自主，他們都會支持這個方向。

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